Казахстан купує танкери, щоб торгувати нафтою в обхід Росії – Bloomberg

Але поки залежність Казахстану залишається високою.

Казахстан шукає альтернативу Каспійському трубопровідному консорціуму, який проходить через Росію. Зокрема Казахстан почав купувати танкери для транспортування своєї нафти через Каспійське та Чорне моря. Про це пише Bloomberg, інформує ZN.ua .

Як зазначає видання, підрозділ державного АТ "НК "КазМунайГаз" вже купив два танкери дедвейтом 8 тис. тонн кожен для транспортування нафти через Каспій. Про це повідомив заступник міністра енергетики Єрлан Аккенженов. Також планується придбати ще два судна дедвейтом 80 тис. тонн кожне для роботи в Чорному морі.

Хоча Каспійський трубопровідний консорціум залишається найприбутковішим маршрутом для експорту сирої нафти в країну. За його Аккенженова, іншим видам транспорту "важко конкурувати" з КТК.

КТК відправив близько 80% казахстанського експорту нафти минулого року, доставляючи сиру нафту наземним трубопроводом від основних родовищ країни до чорноморського танкерного терміналу поблизу російського порту "Новоросійськ".

За словами Аккенженова, цього року Казахстан уже експортував 300 тис. тонн нафти через Каспійське море та через нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, який пролягає з Азербайджану в Туреччину, і планує відправити близько 1,5 млн тонн цього року. Згідно з даними на консорціуму, це лише невелика частина експорту КТК, який цього року склав 40,5 млн тонн переважно казахстанської нафти станом на 18 серпня.

Країна також має можливості збільшити експорт нафти до Китаю до 6,5 млн тонн на рік з 1 млн тонн, запланованого на відправлення цього року.