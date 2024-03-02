Виріс обсяг наданих банками кредитів – Нацбанк

Частка непрацюючих кредитів в банках трохи скоротилась.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 лютого поточного року становила 36,7%, що на 0,6 в. п. нижче показника станом на 1 січня. Про це йдеться у повідомленні Національного банку України, інформує ZN.ua .

Зазначається, що обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 1,9 млрд грн, а обсяг наданих банками кредитів зріс на 13,4 млрд грн.

Нагадаємо, попередні результати оцінки стійкості Національного банку свідчать про адекватну оцінку більшістю банків кредитного ризику.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.

Дані про обсяги активних операцій та частку непрацюючих активів за посиланням.