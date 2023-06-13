Іпотека в Україні: кількість договорів скорочується, а ставки знову зросли - Нацбанк

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами досягла 14,6%.

У квітні банки видали 41 іпотечний кредит на загальну суму 50,1 млн грн. Про це свідчать результати щомісячного опитування банків щодо обсягів наданих іпотечних кредитів, що проводить НБУ, інформує ZN.ua.

Іпотека в Україні: кількість договорів скорочується, а ставки знову зросли - Нацбанк
© Укрінформ

Зазначається, що про видачу нової іпотеки у квітні поінформували 4 банки, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у квітні зросла і становила 14,6% (у березні – 14%).

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у квітні видано в м. Києві та Київський області – 16 договорів на загальну суму 23,1 млн грн (46% від загального обсягу).

Повідомлялось, що порівняно з попереднім роком у 2022 році нове іпотечне кредитування скоротилося в 5,3 раза за кількістю договорів та в 4,3 раза в грошовому вимірі (до 1,96 млрд грн).

Для порівняння, у лютому 2023 року банки України видали 126 іпотечних кредитів. Про їх видачу також поінформували 4 банки. При цьому середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в лютому 8,3% (в січні — 7,5%).


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
НКРЕКП похвалилась, що вперше в Україні видано ліцензію на зберігання енергіїНКРЕКП похвалилась, що вперше в Україні видано ліцензію на зберігання енергії
«Скіфське золото» потрібно повертати Україні, а не кримським музеям – рішення Верховного Суду Нідерландів«Скіфське золото» потрібно повертати Україні, а не кримським музеям – рішення Верховного Суду Нідерландів
Бюджетний комітет погодив виділення 1,5 мільярда на будівництво трьох водогонівБюджетний комітет погодив виділення 1,5 мільярда на будівництво трьох водогонів
Пошкоджені долларовые купюры видають в обмінниках Києва: розсекречено шахрайську схемуПошкоджені долларовые купюры видають в обмінниках Києва: розсекречено шахрайську схему
В НБУ спрогнозували, що буде з відсотки за гривневими депозитами та кредитами в банкахВ НБУ спрогнозували, що буде з відсотки за гривневими депозитами та кредитами в банках
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні обвалився ринок іпотекиВ Україні обвалився ринок іпотеки
Найбільш затребувані та високооплачувані вакансії в УкраїніНайбільш затребувані та високооплачувані вакансії в Україні
На мільярдах націоналізованого російського «Сбєрбанку» в Україні заробляє не держава, а приватні фірмиНа мільярдах націоналізованого російського «Сбєрбанку» в Україні заробляє не держава, а приватні фірми
В Україні змінилися правила реєстрації земліВ Україні змінилися правила реєстрації землі
«Скіфське золото» потрібно повертати Україні, а не кримським музеям – рішення Верховного Суду Нідерландів«Скіфське золото» потрібно повертати Україні, а не кримським музеям – рішення Верховного Суду Нідерландів
НКРЕКП похвалилась, що вперше в Україні видано ліцензію на зберігання енергіїНКРЕКП похвалилась, що вперше в Україні видано ліцензію на зберігання енергії
Єдиний осетровий завод в Україні повністю затоплено – МінагрополітикиЄдиний осетровий завод в Україні повністю затоплено – Мінагрополітики
В Україні зафіксована рекордна активність шахраївВ Україні зафіксована рекордна активність шахраїв
В Україні відновили повірки лічильників на газ, воду, теплоВ Україні відновили повірки лічильників на газ, воду, тепло
Нацбанк анонсував початок продажу нових пам’ятних монет та медаліНацбанк анонсував початок продажу нових пам’ятних монет та медалі
Последние новости
Подгружаем последние новости