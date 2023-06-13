Іпотека в Україні: кількість договорів скорочується, а ставки знову зросли - Нацбанк
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами досягла 14,6%.
У квітні банки видали 41 іпотечний кредит на загальну суму 50,1 млн грн. Про це
Зазначається, що про видачу нової іпотеки у квітні поінформували 4 банки, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у квітні зросла і становила 14,6% (у березні – 14%).
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у квітні видано в м. Києві та Київський області – 16 договорів на загальну суму 23,1 млн грн (46% від загального обсягу).
Повідомлялось, що порівняно з попереднім роком у 2022 році нове іпотечне кредитування скоротилося в 5,3 раза за кількістю договорів та в 4,3 раза в грошовому вимірі (до 1,96 млрд грн).
Для порівняння, у лютому 2023 року банки України видали 126 іпотечних кредитів. Про їх видачу також поінформували 4 банки. При цьому середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в лютому 8,3% (в січні — 7,5%).