У компанії з російським власником, який пов'язаний з Росатомом, досі не забрали ліцензію на користування надрами України

РНБО не запровадило санкції проти Сергія Кабаргіна.

Підприємство “Кіровоградське рудоуправління” продовжує користуватися ліцензією на розробку Обознівського родовища каолінової глини на Кіровоградщині, яку видано до 2035 року. Про це йдеться у відеорозслідуванні журналістки Інни Попович для проєкту Trap Aggressor, пише Statewatch, інформує ZN.ua .

Бенефіціарним власником “Кіровоградське рудоуправління” є Сергій Кабаргін – російський бізнесмен зі статками майже 4 мільярди російських рублів. Він також володіє Московським заводом “Фізприбор”. Апаратні та програмні засоби, розроблені заводом “Фізпрібор”, експлуатуються на російських АЕС, які входять до підсанкційної держкорпорації “Росатом”. Як відомо, остання бере активну участь у захопленні атомних станцій України.

Однак РНБО поки не запровадило санкції проти Кабаргіна. Через не можливо розпочати процедуру стягнення підприємства “Кіровоградське рудоуправління” на користь України чи позбавити його ліцензій.

Зазначається, що “Кіровоградське рудоуправління” спеціалізується на видобуванні каоліну, піску, гравію і глин. Компанія отримала ліцензію на розробку Обознівського родовища в Державній службі геології та надр у 1996 році. Річні масштаби видобутку – 300 тисяч тонн каолінової глини. До повномасштабного вторгнення в компанії працювало 96 співробітників.