СБУ оголосило у розшук ексвласника Сенс Банку

Служба безпеки України оголосила у розшук колишнього співвласника українського «Альфа-Банку» російського мільярдера Михайла Фрідмана.

СБУ оголосило у розшук ексвласника Сенс Банку

Що відомо

За даними на сайті МВС, він переховується від українських правоохоронців, датою його зникнення вказано 10 жовтня 2023 року.

В Україні його звинувачують за ч. 3. статті 110 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).





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