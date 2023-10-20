Відмивання Коломойським грошей Приватбанку у США: суд Києва допоміг екс-власников

Гопсуд столиці проігнорував позицію Верховного суду.

У Приватбанку занепокоєні черговим рішення суду за «фіктивним позовом» Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) Коломойського до держбанку. Так, суд проігнорував позицію Верховного Суду від 17 травня 2023 року, частково задовольняючи касаційну скаргу банку та направляючи справу на новий розгляд. Про це йдеться у повідомленні фінустанови, інформує ZN.ua.

Відмивання Коломойським грошей Приватбанку у США: суд Києва допоміг екс-власников
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Зазначається, що суддя Бондарчук В.В. задовольнила позов НЗФ та визнала припиненими усі зобов'язання НЗФ перед ПриватБанком за чотирма кредитними договорами.

Адвокат ПриватБанку Дмитро Монастирський зазначає, що ПриватБанк подав позов проти ексвласників у США у 2019 році. І як тільки американський суд мав перейти до розгляду справи, підприємства-фігуранти справи з орбіти Коломойського подали понад 200 майже однакових позовів в Україні, аби спробувати “показати” суду США, що ПриватБанк не має жодних претензій до цих підприємств.

“Насправді ж, ПриватБанк і не заявляв претензій по виконанню кредитних договорів до НЗФ та інших підприємств з орбіти ексвласників ПриватБанку. Питання щодо нецільового використання кредитних коштів в рамках шахрайських схем та відмивання коштів у США досліджує американський суд під час розгляду позову ПриватБанку до Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова”, - пояснює адвокат Монастирський.

Адвокат додав, що під час першого розгляду, який проаналізував Верховний Суд, судами першої та апеляційної інстанції було допущено низку недоліків, в зв’язку з чим справу і було направлено на повторний розгляд у суд першої інстанції.

“Сьогодні Господарський суд Києва повністю проігнорував вказівки Верховного Суду у цій справі. Представник НЗФ не зміг навести хоч один приклад “порушення” ПриватБанком прав підприємства, не навів жодних нових аргументів чи доказів. Тому ця справа мала б бути закрита. Натомість, сьогоднішнє рішення суду ексвласники вкотре використають в американському судочиністві, аби показати “невинуватість” в Україні”, - зазначає адвокат банку.

ПриватБанк буде подавати апеляцію на рішення Господарського суду міста Києва.

Схема виводу коштів з Приватбанку існувала роками саме тому, що гроші виводилися частинами, а кредити підприємств з орбіти бувших власників гасилися за рахунок інших позик. Коломойський руками НЗФ по суті намагається взяти в українському суді довідку, що компанія немає жодних зобов’язаннь перед банкам по одному із сотень епізодів. І нагадаємо, що таких позовів в українські суды вони подали десятки, хоч один та й мав спрацювати. Надалі вони планують використати цю "довідку" у суді в США, аргументуючи, що раз кредитні кошти банку повернулися, значить ніхто їх не виводив. Чи спрацює - питання, ось тут ми описували схеми виводу на ґрунті даних Міністерства США, здається там все ж знають, як насправді працювала схема.


Олена Середа, ZN.ua





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