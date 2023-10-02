Бернара Арно запідозрили у відмиванні грошей

Угоди французького мільярдера Бернара Арно з російським бізнесменом Миколою Саркісовим щодо нерухомості на гірськолижному курорті Куршевель розслідуються на предмет можливого відмивання грошей. Про це пише Bloomberg з посиланням на прокуратуру Парижа.

Бернара Арно запідозрили у відмиванні грошей

Що відомо

Прокурор Парижа заявив, що розслідування розпочалося минулого року.

Французька газета Le Monde повідомила, що Саркісов у 2018 році купив низку об?єктів нерухомості в Куршевелі через компанії-посередники, але кінцевим покупцем виявився Арно.

Стверджується, що головний виконавчий директор LVMH заплатив Саркісову близько 20 млн євро за володіння активами, тоді як Саркісов нібито отримав від угод прибуток у розмірі близько 2 млн євро.

Як повідомляє Le Monde, трансакції, мабуть, приховують походження коштів та особистість кінцевого покупця, Арно. Прокуратура Парижа відмовилася коментувати подробиці справи.





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Бернара Арно запідозрили у відмиванні грошейБернара Арно запідозрили у відмиванні грошей
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