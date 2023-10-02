Бернара Арно запідозрили у відмиванні грошей
Угоди французького мільярдера Бернара Арно з російським бізнесменом Миколою Саркісовим щодо нерухомості на гірськолижному курорті Куршевель розслідуються на предмет можливого відмивання грошей. Про це пише
Що відомо
Прокурор Парижа заявив, що розслідування розпочалося минулого року.
Французька газета Le Monde повідомила, що Саркісов у 2018 році купив низку об?єктів нерухомості в Куршевелі через компанії-посередники, але кінцевим покупцем виявився Арно.
Стверджується, що головний виконавчий директор LVMH заплатив Саркісову близько 20 млн євро за володіння активами, тоді як Саркісов нібито отримав від угод прибуток у розмірі близько 2 млн євро.
Як повідомляє Le Monde, трансакції, мабуть, приховують походження коштів та особистість кінцевого покупця, Арно. Прокуратура Парижа відмовилася коментувати подробиці справи.