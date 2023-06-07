Відновлення Каховської ГЕС потрібне для аграрного потенціалу півдня України – науковець

Багато угідь потребували зрошення із водосховища.

Руйнування Каховської ГЕС матиме для України довготермінові та короткотермінові наслідки, однак точно розрахувати, скільки триватиме спуск водосховища неможливо, адже невідомо на яку глибину підірвана ГЕС, вважає доктор географічних наук, професор Херсонського державного університету Ігор Пилипенко, інформує ZN.ua.

Відновлення Каховської ГЕС потрібне для аграрного потенціалу півдня України – науковець
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Науковець прогнозує, що масимально вода може піднятись на шість метрів, однак каже, що така цифра максимальна та малоймовірна. Сам процес витоку води з водосховища триватиме близько 40 годин.

«Вода пройде і появиться справжній гідрологічний режим для нижнього Дніпра. З точки зору природи для неї не відбулось суттєвих змін. Нижнє Дніпро є плавною зоною і вона має будити затоплена кожного року. Такі рівні води були в різні часи. Наслідки будуть мати перш за все соціальні прояви, а саме демографічний потенціал та чисельність населення», - вважає він.

За його словами, регіон мав специфічну сільськогосподарську спеціалізацію, направлену на приміський тип сільського господарства, що було їх перевагою. Тепер у людей немає можливості вирощувати щось на цих землях.

Найбільше постраждають Каховський, Чаплинський, Новотроїцький, Генічеський, Іванівський, Нижньосірогорський райони, які використовували централізоване водопостачання для зрошування земель.

Водночас відновлення Каховської ГЕС Пилипенко вважає необхідним.

«Перший фактор це те, що Запорізькій АЕС потрібна вода. Другий - це відновлення всього південно-аграрного потенціалу України, що включає експортний потенціал і якість життя населення», - зазначив він.


Ірина Знась, ZN.ua





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