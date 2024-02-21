У Німеччині викрили російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошей

У справі фігурують одинадцять обвинувачених.

Напередодні генпрокуратура Берліна оголосила про розкриття великої мережі з відмивання грошей, до якої причетна Росія, повідомляє DW, інформує ZN.ua .

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Зазначається, що йдеться про нелегальні грошові потоки на суму в кілька десятків мільйонів євро, справжнє походження яких приховували.

Співробітники німецьких слідчих органів обшукали 58 житлових і комерційних приміщень у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг і Саксонія. Обшуки були також проведені в Латвії та на Мальті – за підтримки місцевих слідчих, Євроюсту і Європолу. Під час обшуків вилучено ділові документи, електронні носії даних і мобільні телефони.

У справі 11 обвинувачених віком від 31 до 58 років, жодних інших подробиць про них не повідомляють.

За даними слідства, не пізніше липня 2021 року вони створили мережу компаній на базі мальтійської фінансової установи, з численними підставними керівниками, щоб займатися відмиванням грошей. Слідчі вважають, що переважно група діяла з Берліна та Риги.

Відомо, що в Бранденбурзі вже затримано одного обвинуваченого – чоловіка 53 років. Заморожено кошти на восьми мальтійських рахунках.

Повідомлялось, що Нацбанк опублікував роз’яснення про використання ризик-орієнтованого підходу під час фінансового моніторингу публічно значущих осіб (РЕР), повідомляє сайт НБУ. Високий рівень ризику встановлюється для тих РЕР, які є іноземними публічними діячами, а також для пов?язаних із ними осіб, членів їхніх сімей і клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи. Для національних РЕР і пов?язаних із ними осіб такий ризик встановлюється, якщо за результатами моніторингу такий вже ризик був встановлений (може бути високий, середній або низький).