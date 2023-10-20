Абрамович заважає переказу грошей від продажу "Челсі" на допомогу Україні – The Athletic

2,3 мільярда фунтів залишаються замороженими у Великій Британії.

Російський олігарх Роман Абрамович затримує процес передачі 2,3 млрд фунтів від продажу "Челсі" на допомогу Україні, повідомляє The Athletic , інформує ZN.ua .

Роман Абрамович © Getty Images

Видання отримало підтвердження від джерела у британському уряді, що Абрамович є фактором затримки переказу грошей. При цьому сам олігарх спростовує свою участь у цьому процесі.

Проблема може полягати у бажанні Абрамовича витратити гроші не лише на допомогу Україні, а й на підтримку людей за межами країни. Ще однією перепоною може бути португальське громадянство олігарха. З цієї причини Велика Британія підключила до створення фонду для розподілу грошей Євросоюз.

Британський уряд хоче, щоб гроші були витрачені виключно на території України, тоді як поняття "жертви війни" може торкатися людей, які перебувають в інших країнах.

Таким чином, 2,3 млрд фунтів залишаються замороженими на банківському рахунку вже майже півтора роки.

У травні 2022 року російський мільярдер Роман Абрамович продав футбольний клуб "Челсі", коли потрапив під санкції після вторгнення Росії до України. Новим власником клубу став консорціум американських інвесторів на чолі із Тоддом Беллі.

Юридичні зобов'язання гарантують, що ні пан Абрамович, ні "Челсі" ніколи не зможуть отримати зиск від коштів, призначених для фонду допомоги Україні.