НБУ анулював ліцензії двом кредитним спілкам — Київська кредитна компанія та Едельвейс

Нацбанк анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінпослуг у КС «Київська кредитна компанія» та Виноградівської кредитної спілки «Едельвейс». Ці кредитні спілки також виключено з Державного реєстру фінансових установ. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Фото: bank.gov.ua

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 жовтня 2022 року.

Що відомо про кредитні спілки

Обсяг активів КС «Київська кредитна компанія» станом на 1 серпня 2022 року становив 1?311,81 тис. грн (0,08% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 98,84 тис. грн (0,01% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зокрема 98,84 тис. грн — зобов'язання, на які не нараховуються проценти.

Обсяг активів Виноградівської кредитної спілки «Едельвейс» станом на 1 серпня 2022 року становив 1?679,82 тис. грн (0,1 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 26,92 тис. грн, (0,003 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зокрема 26,92 тис. грн — зобов'язання, на які не нараховуються проценти.

КС «Київська кредитна компанія» та Виноградівська кредитна спілка «Едельвейс» мали по одній ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту.