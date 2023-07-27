Мільйони доларів від Тайваню на Оболонський міст отримає компанія, засновником якої був Кличко

Також компанія пов’язана з радником мера Ігорем Ніконовим.

Міністерство закордонних справ Тайваню повідомило, що вже готове підписати відповідний меморандум щодо виділення 2,5 мільйона доларів на добудову пішохідного мосту з Оболонської набережної у Києві. Оскільки уряд країни погодив такі витрати, інформує ZN.ua.

Мільйони доларів від Тайваню на Оболонський міст отримає компанія, засновником якої був Кличко
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Підписантом даного документу з боку Києва є голова благодійного фонду "Майбутній Київ" Марія Боченкова, пише Твоє місто.

Згідно з відкритими даними YouControl та витягом з Єдиного держреєстру, засновниками фонду "Майбутній Київ" є Віталій Кличко та забудовник KAN Development і радник міського голови Ігор Ніконов.

Дані на сервісі Опендатабот свідчать, що 8 травня 2023 року вони були видалені зі списку бенефіціарів фонду.

Раніше повідомлялося, що на продовження будівництва мосту Київ вже отримував гроші від Метрополії Великого Парижа. А свого часу мер столиці Віталій Кличко зазначав, що гроші з міського бюджету на потреби мосту не залучаються.


Олена Середа, ZN.ua





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