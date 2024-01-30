Приватна компанія відшкодувала "Укрзалізниці" 68 млн грн збитків

Реалізація незаконної схеми завдала перевізнику збитків на загальну суму понад 206 млн грн.

Антикорупційні органи домоглися відшкодувала 80% збитків, завданих "Укрзалізниці" внаслідок злочинних дій менеджменту приватної компанії упродовж 2016-2020 років, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує ZN.ua.

З серпня 2023 по січень 2024 року на рахунки "Укрзалізниці" перераховано понад 68 млн грн.

Нагадаємо, у межах досудового розслідування встановлено, що з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" у змові з представниками газових компаній організували закупівлі "блакитного палива" в обхід тендерних процедур, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м. При цьому службовці "Укрзалізниці" приховували надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям.

Зауважимо, що реалізація цієї схеми завдала "Укрзалізниці" збитків на загальну суму понад 206 млн грн. За версією слідства ці кошти були розподілені між учасниками злочинної схеми. У подальшому компанія визнала неприйнятність вчинених злочинних дій власним менеджментом і погодилась упродовж шести місяців відшкодувати "Укрзалізниці" частину заподіяної шкоди.

На сьогодні у справі стосовно двох учасників злочинної схеми, а саме одного з керівників філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" (посада зазначена на момент вчинення злочину) та фактичного власника компанії-постачальника завершено досудове розслідування.

Ще двоє учасників схеми визнали свою вину в інкримінованих злочинах. Відповідно до угод про визнання винуватості вони відшкодували 2 млн грн АТ "Укрзалізниця" і ще 3 млн грн перерахували на потреби ЗСУ.


Ірина Мамчур, ZN.ua





Интересные новости
Росія відклала будівництво газопроводу до Піднебесної: деталіРосія відклала будівництво газопроводу до Піднебесної: деталі
Обурені представники бізнесу "випустили пару" на зустрічі із владоюОбурені представники бізнесу "випустили пару" на зустрічі із владою
ЄС готується зупинити транзит російського газу через Україну — ЗМІЄС готується зупинити транзит російського газу через Україну — ЗМІ
З лютого 2022 року Україні надали бюджетної підтримки майже на $74 мільярдиЗ лютого 2022 року Україні надали бюджетної підтримки майже на $74 мільярди
ICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій СбербанкуICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій Сбербанку
Блок рекламы


Похожие новости
Компанія з Чехії, яка може бути пов'язана з російськиим олігархом Абрамовичем, зароблятиме на "відновленні України"Компанія з Чехії, яка може бути пов'язана з російськиим олігархом Абрамовичем, зароблятиме на "відновленні України"
Мільйони доларів від Тайваню на Оболонський міст отримає компанія, засновником якої був КличкоМільйони доларів від Тайваню на Оболонський міст отримає компанія, засновником якої був Кличко
«СМТ Інгулець»: компанія Горбунова відмовилася від державного фінансування серіалу після скандалу«СМТ Інгулець»: компанія Горбунова відмовилася від державного фінансування серіалу після скандалу
Фінська фармкомпанія Orion Pharma припинила діяльність в росіїФінська фармкомпанія Orion Pharma припинила діяльність в росії
Прокуратура виявила понад 70 млн грн збитків на реконструкції Поштової площі: будували п'ять ресторанів замість транспортної розв'язкиПрокуратура виявила понад 70 млн грн збитків на реконструкції Поштової площі: будували п'ять ресторанів замість транспортної розв'язки
Підрив Каховської ГЕС: у Кабміні порахували, на яку суму завдано збитків для меліоративних системПідрив Каховської ГЕС: у Кабміні порахували, на яку суму завдано збитків для меліоративних систем
Купували паливо в обхід тендеру та завдали "Укрзалізниці" збитків на 206 млн грн: чотирьом керманичам повідомили про підозруКупували паливо в обхід тендеру та завдали "Укрзалізниці" збитків на 206 млн грн: чотирьом керманичам повідомили про підозру
РосЗМІ показали, як відхід з Росії лише однієї іноземної компанії завдав збитків на 40 млрд рублівРосЗМІ показали, як відхід з Росії лише однієї іноземної компанії завдав збитків на 40 млрд рублів
Британська компанія Mykines Corporation LLP могла поставити до Росії електроніки на $1,2 млрд — Financial TimesБританська компанія Mykines Corporation LLP могла поставити до Росії електроніки на $1,2 млрд — Financial Times
Польська компанія PKN Orlen розірвала нафтові контракти з РосієюПольська компанія PKN Orlen розірвала нафтові контракти з Росією
Последние новости
Подгружаем последние новости