Приватна компанія відшкодувала "Укрзалізниці" 68 млн грн збитків

Реалізація незаконної схеми завдала перевізнику збитків на загальну суму понад 206 млн грн.

Антикорупційні органи домоглися відшкодувала 80% збитків, завданих "Укрзалізниці" внаслідок злочинних дій менеджменту приватної компанії упродовж 2016-2020 років, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує ZN.ua .

З серпня 2023 по січень 2024 року на рахунки "Укрзалізниці" перераховано понад 68 млн грн.

Нагадаємо, у межах досудового розслідування встановлено, що з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" у змові з представниками газових компаній організували закупівлі "блакитного палива" в обхід тендерних процедур, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м. При цьому службовці "Укрзалізниці" приховували надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям.

Зауважимо, що реалізація цієї схеми завдала "Укрзалізниці" збитків на загальну суму понад 206 млн грн. За версією слідства ці кошти були розподілені між учасниками злочинної схеми. У подальшому компанія визнала неприйнятність вчинених злочинних дій власним менеджментом і погодилась упродовж шести місяців відшкодувати "Укрзалізниці" частину заподіяної шкоди.

На сьогодні у справі стосовно двох учасників злочинної схеми, а саме одного з керівників філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" (посада зазначена на момент вчинення злочину) та фактичного власника компанії-постачальника завершено досудове розслідування.

Ще двоє учасників схеми визнали свою вину в інкримінованих злочинах. Відповідно до угод про визнання винуватості вони відшкодували 2 млн грн АТ "Укрзалізниця" і ще 3 млн грн перерахували на потреби ЗСУ.