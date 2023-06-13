Підрив Каховської ГЕС: у Кабміні порахували, на яку суму завдано збитків для меліоративних систем

Наразі зрошуване землеробство у південних областях неможливе.

Через підрив Каховської ГЕС та підтоплення територій збитки державних меліоративних систем та каналів становлять 150-160 млрд грн, повідомляє Міністерство агрополітики та продовольства, інформує ZN.ua .

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"Точні дані можна визначити після деокупації територій. Існує велика ймовірність, що системи будуть зруйновані або демонтовані окупантами", – наголошують у МінАПК.

Також в міністерстві додали, що без відновлення джерела водопостачання говорити про зрошуване землеробство на півдні України у найближчий час неможливо.

Нагадаємо, що Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94% систем у Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях. Каховське водосховище було джерелом живлення для 584 тис. гектарів земель, на які подавалася вода для зрошення.