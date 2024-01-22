В НБУ розповіли, коли в Україні повноцінно запрацює система миттєвих платежів

Треба чекати ще рік.

Нацбанк працює над запровадженням в Україні миттєвих платежів на основі СЕП НБУ, що мають стати основою для майбутньої трансформації платіжної сфери. Про це йдеться у публікації голови НБУ Андрія Пишного у Facebook, інформує ZN.ua .

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За його словами, цю роботу планується "завершити до кінця I кварталу 2025 року".

За даними прес-служби НБУ, зараз триває робота над складовими їхнього запровадження, питаннями регулювання миттєвих платежів та технологічною реалізацією.

Нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) запрацювало з 1 квітня 2023 року. Система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та доступна для проведення міжбанківських платежів 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Завдяки стандарту ISO 20022 з’явилася можливість уніфікації платіжних повідомлень, створення єдиних правил їх заповнення і оброблення, розширення реквізитного складу додатковими полями та структурованою інформацією. Це сприятиме ще більшій автоматизації та пришвидшенню оброблення платіжних операцій, підвищенню рівня обслуговування учасників СЕП та їхніх клієнтів.

З 1 квітня 2024 року учасники СЕП мають зараховувати кошти на рахунок отримувача протягом 1 години.

"З 2025 року в Україні запрацюють миттєві кредитові перекази - кошти зараховуватимуться на рахунок отримувача за 10 секунд (мета - 2 секунди)", - прокоментував директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.

Нагадаємо, що міжнародні резерви держави, повідомляє НБУ, за підсумками 2023 року становлять 40,5 млрд доларів. Це більше, ніж у минулому році на 42%.