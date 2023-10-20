Країни Великої сімки заморозили активи Росії на суму 280 мільярдів доларів
В групі зазначають, що арешт не знімуть до того часу, поки РФ не відшкодує завдані Україні збитки.
Держави G7 оголосили про блокування 280 млрд доларів російських активів і обіцяють не віддавати їх до того моменту, коли РФ не заплатить Україні за завдані їй збитки в результаті війни
Цю інформацію напередодні
Посадовці Групи семи зазначили, що вивчать "усі можливі шляхи", як допомогти Україні згідно правових систем їх країн та норм міжнародного права. Також в G7 наголосили, що активи Росії будуть замороженими до того часу, коли вона не "заплатить за шкоду, завдану в Україні" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в США заявили про замороження західними країнами російських активів на суму в 300 мільярдів доларів. Спецпредставник президента США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер наголосила, що заморожені активи РФ мають бути використані для повоєнної відбудови України. Зараз шукаються юридичні можливості реалізації цього задуму.