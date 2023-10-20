Країни Великої сімки заморозили активи Росії на суму 280 мільярдів доларів

В групі зазначають, що арешт не знімуть до того часу, поки РФ не відшкодує завдані Україні збитки.

Держави G7 оголосили про блокування 280 млрд доларів російських активів і обіцяють не віддавати їх до того моменту, коли РФ не заплатить Україні за завдані їй збитки в результаті війни

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Цю інформацію напередодні оприлюднили у спільній заяві міністри фінансів та очільники центральних банків. Це в Великій сімці називають тільки "початком", інформує ZN.ua .

Посадовці Групи семи зазначили, що вивчать "усі можливі шляхи", як допомогти Україні згідно правових систем їх країн та норм міжнародного права. Також в G7 наголосили, що активи Росії будуть замороженими до того часу, коли вона не "заплатить за шкоду, завдану в Україні" - йдеться у повідомленні.