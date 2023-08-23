Україна чекає від ЄС субсидію фермерам на експорт зерна: у МінАПК назвали суму

Компенсація логістики покращить можливості безперебійного експорту.

Кабмін та Мінагрополітики звернулися до Єврокомісії за компенсацією витрат на логістику українським фермерам, які постачають продукцію у далекі європейські порти. Її розмір оцінили у €30 на одну тонну, повідомили у Міністерстві агрополітики та продовольства, інформує ZN.ua .

© depositphotos / fotokostic

За словами першого заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького, рішення про компенсацію ЄК логістичних витрат на транспортування агропродукції з України до морських портів Німеччини, Італії, Латвії, Литви, Хорватії, Словенії та Нідерландів покращить можливості безперебійного експорту.

Наголошується, що надання таких субсидій позитивно вплине на транзит через Польщу, Угорщину, Словаччину та Болгарію.

Як пояснили в міністерстві, через заблоковані чорноморські порти вартість транспортування українського зерна до далеких європейських портів для фермера дуже дорога. А подальше постачання з цих портів до країн Африки, Азії та Близького Сходу – збиткове.