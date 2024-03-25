В Україні порахували зміни мережі рахунків користувачів платіжних послуг – НБУ

Дві третини обслуговують свої рахунки онлайн

Кількість рахунків користувачів платіжних послуг зросла на 15,5% і склала за підрахунками національного регулятора 185,1 млн. Торік цей показник складав 160,2 млн, інформує ZN.ua.

В Україні порахували зміни мережі рахунків користувачів платіжних послуг – НБУ
© Національний банк України

Рахунки користувачами у фінансовому секторі були відкриті в 63 банках та небанківському надавачі платіжних послуг. Кількість користувачів сягнула показника 82 млн. Це майже на 3% більше, ніж на початок минулого року, коли було зареєстровано в цьому секторі 79 млн користувача.

Онлайн-користування зростає – майже 90%

Вже сьогодні більше ніж дві третини користувачів користується платіжними послугами дистанційно. 89,2% – підприємців та 79,5% фізосіб. Відповідно це складає 2,9 млн користувачів та 62,3 млн користувачів.

Правом на надання платіжних послуг в Україні, відповідно до законодавства користуються банки, філії іноземних банків, платіжні установи, установи електронних грошей, фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг, оператори поштового зв’язку, надавачі нефінансових платіжних послуг, Національний банк України та органи державної влади, органи місцевого самоврядування.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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