Українці в червні надіслали рекордну суму цифрових чайових

Середня сума чайових через сервіс cashless ПриватБанку в червні склала 99 грн.

Зв підсумками червня громадяни України залишили "на чай" офіціантам кафе і ресторанів понад 75 тисяч разів через сервіс cashless чайових ПриватБанку. Це найбільший показник з моменту запуску технології безготівкових чайових. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку, інформує ZN.ua.

Зазначається, що середня сума такої подяки у минулому місяці склала 99 грн.

“Сервіс чайових в POS-терміналах Приватбанку працює вже багато років і завжди чуємо довольні відгуки від офіціантів кафе та ресторанів” - каже Сергій Макаренко, керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку. - Ми плануємо і надалі розширювати цей функціонал в нашому обладнанні”.

Загалом, за даними ПриватБанку, з початку 2023 року кількість безготівкових подяк у закладах харчування офіціантам склала 369 тисяч cashless чайових.

Також в банку розповіли про акцію - до 25 серпня Приват подвоїть чайові найбільш активним офіціантам українських кафе і ресторанів, якщо вони отримуватимуть подяку від клієнтів у безготівковій формі через POS-термінали банку на картки Mastercard.

До цієї акції можуть залучитися всі офіціанти, хто в період акції отримуватиме чайові в безготівковому вигляді на картки Mastercard ПриватБанку. За підсумками акції 20-ці діджитальних офіціантів банк подвоїть отримані подяки, а заклади, де працюють переможці, отримають безкоштовну PR-кампанію.


Олена Середа, ZN.ua





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