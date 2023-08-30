Українці за кордоном: як отримувати пенсію поштовим переказом

Це стосується тих, хто раніше отримував пенсію на пошті.

Через війну, яку розпочала Росія, багато українців змушені були виїхати за кордон. Серед них були і пенсіонери, інформує ZN.ua .

© freepik/freepik

Фахівці «Право на захист» пояснили , як отримати пенсію поштовим переказом, перебуваючи за кордоном.

Вони нагадали, що особи, які мають право на виплату пенсії та наразі перебувають за кордоном можуть отримувати міжнародний поштовий переказ сум пенсій та/або грошової допомоги, що виплачується Пенсійним фондом, відправлений АТ «Укрпошта» через призначених операторів поштового зв’язку інших країн або іноземних контрагентів.

Для того щоб отримати пенсію за кордоном поштовим переказом, потрібно звернутись до АТ «Укрпошта» одним зі способів:

надіслати заяву до АТ «Укрпошта» у паперовій формі на поштову адресу, зазначену на сайті АТ «Укрпошта». Приклад заяви встановленої форми наведено у посиланні ;

; заповнити електронну форму на сайті АТ «Укрпошта».

Заява підтверджує згоду одержувача на отримання пенсії та/або грошової допомоги міжнародним поштовим переказом за місцем його тимчасового перебування за межами України, зазначеним у заяві. Від заявника не вимагається документального підтвердження факту тимчасового перебування за адресою, зазначеною в заяві.

Заява подається АТ «Укрпошта» в місяць, який передує місяцю виплати пенсій та/або грошової допомоги.

Наприклад, щоб отримати пенсію за вересень, потрібно звернутися із заявою у серпні. У заяві можна буде вказати декілька місяців.

АТ «Укрпошта» домовиться з іноземними партнерами (операторами поштового зв’язку) про співпрацю та розмістить на своєму сайті перелік країн, до яких буде технічна можливість доставляти пенсію та інші види грошової допомоги, які надаються Пенсійним фондом.