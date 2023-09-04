Українці мають обміняти купюри та монети, що вийдуть з обігу з 1 жовтня

В Україні з 1 жовтня вийдуть з обігу деякі застарілі купюри та монети, тому у громадян є ще три тижні, щоб встигнути їх обміняти на нові. Якщо цього не зробити, то розраховуватися цими грошима з наступного місяця стане неможливо.

В Україні вийдуть з обігу деякі купюри та монети: які гроші потрібно встигнути обміняти до 30 вересня

У Нацбанку повідомили, що протягом вересня українці повинні перевірити чи є у них банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 до 2003 року випуску та монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, і обміняти їх.

Обмін грошей здійснюється у відділеннях НБУ за такими адресами:

  • у Києві: Контрактова пл., 2А;
  • у Львові: вул. Коперника, 4;
  • у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;
  • у Харкові: Театральна пл., 1;
  • в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;
  • у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.
В Україні вийдуть з обігу деякі купюри та монети: які гроші потрібно встигнути обміняти до 30 вересня

Послуга обміну також надається в уповноважених банках: ПриватБанку, Ощадбанку, ПУМБ та Райффайзен. Уточнити відділення та філії можна на офіційних сайтах зазначених фінустанов.

Послуга обміну абсолютно безкоштовна, комісія за обмін не береться. Тож перевірте свої скарбнички та гаманці та розкажіть про це літнім родичам, адже під виглядом соціальних працівників пенсіонерів можуть відвідувати шахраї та пропонувати їм обмін грошей, натомість даючи довірливим пенсіонерам неліквідні гроші або ті, що вже вийшли в обігу. Обміняти гроші можна лише в касах банків, ніхто додому до вас не приходитиме за цим.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк відновив продаж валюти онлайн в межах лімітів, встановлених НБУ.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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