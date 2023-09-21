Словаччина вважає "прийнятною" систему контролю за імпортом зерна, яку запропонувала Україна

"Країна з початку повномасштабного вторгнення Росії активно допомагає нашій державі, зокрема аграрному сектору".

Міністр сільського господарства та розвитку села Словацької Республіки Йозеф Біреш під час онлайн-зустрічі з міністром аграрної політики і продовольства України Миколою Сольським заявив, що його вважає "цілком прийнятною" систему контролю над імпортом зерна запропоновану Україною. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, інформує ZN.ua .

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У заяві йдеться, що співрозмовники обговорили питання співробітництва в аграрній галузі між двома країнами, зокрема, запропонований Україною Єврокомісії план дій щодо експорту української сільськогосподарської продукції.

Йозеф Біреш зазначив, що Словаччина з початку повномасштабного вторгнення Росії активно допомагає Україні, зокрема аграрному сектору. Він також наголосив на важливості обопільного розуміння питання експорту сільгосппродукції.

За його словами, Словаччина вже вивчає український план дій, і вважає його таким, що може бути прийнятим.

Водночас Сольський подякував колезі за підтримку Словаччиною України.

Міністри обох країн домовилися якомога швидше доопрацювати план, а також координувати ситуацію і зберігати конструктивні відносини між країнами.