Словаччина вважає "прийнятною" систему контролю за імпортом зерна, яку запропонувала Україна

"Країна з початку повномасштабного вторгнення Росії активно допомагає нашій державі, зокрема аграрному сектору".

Міністр сільського господарства та розвитку села Словацької Республіки Йозеф Біреш під час онлайн-зустрічі з міністром аграрної політики і продовольства України Миколою Сольським заявив, що його вважає "цілком прийнятною" систему контролю над імпортом зерна запропоновану Україною. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, інформує ZN.ua.

Словаччина вважає
© twitter.com/MFA_Ukraine

У заяві йдеться, що співрозмовники обговорили питання співробітництва в аграрній галузі між двома країнами, зокрема, запропонований Україною Єврокомісії план дій щодо експорту української сільськогосподарської продукції.

Йозеф Біреш зазначив, що Словаччина з початку повномасштабного вторгнення Росії активно допомагає Україні, зокрема аграрному сектору. Він також наголосив на важливості обопільного розуміння питання експорту сільгосппродукції.

За його словами, Словаччина вже вивчає український план дій, і вважає його таким, що може бути прийнятим.

Водночас Сольський подякував колезі за підтримку Словаччиною України.

Міністри обох країн домовилися якомога швидше доопрацювати план, а також координувати ситуацію і зберігати конструктивні відносини між країнами.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
«Нафтогаз» вийшов з дефолту — Чернишов«Нафтогаз» вийшов з дефолту — Чернишов
Словаччина вважає "прийнятною" систему контролю за імпортом зерна, яку запропонувала УкраїнаСловаччина вважає "прийнятною" систему контролю за імпортом зерна, яку запропонувала Україна
Американський медіамагнат Руперт Мердок заявив, що йде у відставку з посади голови Fox та News Corp.Американський медіамагнат Руперт Мердок заявив, що йде у відставку з посади голови Fox та News Corp.
Влада РФ продовжує вмовляти нафтовиків, щоб стримати зростання цін на пальне - BloombergВлада РФ продовжує вмовляти нафтовиків, щоб стримати зростання цін на пальне - Bloomberg
Скасування мораторію на податкові перевірки: Гетьманцев розповів про планиСкасування мораторію на податкові перевірки: Гетьманцев розповів про плани
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни зіпсували 1500 тонн зерна ударом дронів по Дніпропетровщині – ОВАРосіяни зіпсували 1500 тонн зерна ударом дронів по Дніпропетровщині – ОВА
Україна буде обмінюватися інформацією з податковими органами 100 державУкраїна буде обмінюватися інформацією з податковими органами 100 держав
Україна чекає від ЄС субсидію фермерам на експорт зерна: у МінАПК назвали сумуУкраїна чекає від ЄС субсидію фермерам на експорт зерна: у МінАПК назвали суму
Україна зібрала 27,3 млн тонн зерновихУкраїна зібрала 27,3 млн тонн зернових
Наступні два роки будуть складними для Африки через блокування українського зерна – британська розвідкаНаступні два роки будуть складними для Африки через блокування українського зерна – британська розвідка
Україна отримає $244 мільйона на гуманітарне розмінуванняУкраїна отримає $244 мільйона на гуманітарне розмінування
За продаж підробленого зерна судитимуть підприємців-шахраїв з Дніпропетровської областіЗа продаж підробленого зерна судитимуть підприємців-шахраїв з Дніпропетровської області
Україна стала власником АТ "Сенс Банк"Україна стала власником АТ "Сенс Банк"
Україна втратила частину ринків збуту зернових, але залишається світовим гравцем – експертУкраїна втратила частину ринків збуту зернових, але залишається світовим гравцем – експерт
Українські аграрії заробили на експорті зерна вдвічі менше, ніж могли б без війниУкраїнські аграрії заробили на експорті зерна вдвічі менше, ніж могли б без війни
Последние новости
Подгружаем последние новости