Комітет Ради схвалив законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив за основу законопроєкт №?9256д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а також про посилення контролю за гральним бізнесом. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Що передбачає законопроєкт

Зокрема, документ передбачає передачу функцій Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей до Міністерства цифрової трансформації.

Крім того, законопроєкт передбачає:

обмеження реклами азартних ігор (у тому числінедопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;

визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

«Підтримую обмеження. Але все це запрацює на практиці лише і тільки одночасно з ефективною боротьбою з тінню. Міскодінг закрили майже, а ось дропери та кріпта досі літає. Інакше обмеження можуть штовхнути частини людей в тінь, що не є метою закону. Тому будемо давати норми, щоб ще обмежити фінансові шлюзи», — зазначив Железняк.