Суд арештував активи на 180 млн грн агропідприємства, що контролюється бєлгородським депутатом

Підприємство розташоване на територіях Дніпропетровської та Херсонської областей.

Суд арештував корпоративні права та майно агропромислового підприємства на понад 180 мільйонів гривень на території Дніпропетровської та Херсонської областей. Підприємство контролював заступник голови Бєлгородської обласної думи РФ. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує ZN.ua.

Арешт накладено на виробничі, складські приміщення площею 13 тисяч кв. м, 16 транспортних засобів та кошти на банківських рахунках підприємства. Це підприємство підозрюють у фінансуванні дій країни-агресора.

У березні-квітні 2022 року громадянин РФ, володіючи російським агрохолдингом «Агро-Білогір’я», неодноразово організовував збір харчових продуктів, військового спорядження для передачі окупаційним військам, які перебувають на території України.

Інформацію про надану допомогу армії окупантів він постійно розміщував на власних сторінках у соцмережі «Вконтакте», Telegram-каналі. Він неодноразово підкреслював, що основна частина продукції передається з підприємств його холдингу.

Зараз вирішується питання про оголошення депутата в розшук. Правоохоронці розслідують справу за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 1, 3 ст. 110-2 КК України).


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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