Чехія заарештувала активи наближеного до Путіна олігарха

Бізнесмен володіє нерухомістю в Карлові Вари.

Влада Чехії вжила заходів щодо російського олігарха, який володіє нерухомістю в Чехії. Про це повідомляє Radio Prague International, інформує ZN.ua .

Зокрема, за даними управління фінансового аналізу, заблоковано банківські рахунки та активи Владіміра Євтушенка у рамках режиму санкцій.

За повідомленням Чеського телебачення, Євтушенко пов'язаний із президентом Росії Владіміром Путіним. Він володіє нерухомістю в місті Карлові Вари на суму понад 500 мільйонів чеських крон, повідомило агентство, додавши, що минулого місяця він був внесений до списку санкцій Чехії.