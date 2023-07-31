Чехія заарештувала активи наближеного до Путіна олігарха

Бізнесмен володіє нерухомістю в Карлові Вари.

Влада Чехії вжила заходів щодо російського олігарха, який володіє нерухомістю в Чехії. Про це повідомляє Radio Prague International, інформує ZN.ua.

Зокрема, за даними управління фінансового аналізу, заблоковано банківські рахунки та активи Владіміра Євтушенка у рамках режиму санкцій.

За повідомленням Чеського телебачення, Євтушенко пов'язаний із президентом Росії Владіміром Путіним. Він володіє нерухомістю в місті Карлові Вари на суму понад 500 мільйонів чеських крон, повідомило агентство, додавши, що минулого місяця він був внесений до списку санкцій Чехії.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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