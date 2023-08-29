У Фінляндії можуть конфіскувати Арену «Гельсінкі», яка належить російським олігархам

Фірма-власниця Арени не сплатила податок на землю.

Влада Гельсінкі може конфіскувати одну з найбільших арен в країні, яка належить російським олігархам, через невчасну сплату оренди, повідомляє Yle, інформує ZN.ua .

Геннадій Тимченко

Олігархи Геннадій Тімченко та Роман Ротенберг, які внесені до списку санкцій через війну, розв'язану Росією в Україні і частково володіють ареною, заборгували 100 тисяч євро за оренду земельної ділянки, на якій вона розташована.

Дос міська влада не мала права взяти під свій контроль акції компанії, яка управляє ареною, оскільки орендна плата за ділянку і податок на нерухомість сплачувались вчасно.

Однак останній внесок з оренду, який мав бути сплачений у липні, не було здійснено. Наступний платіж має надійти у середині жовтня. Якщо орендну плату не буде сплачено, арену доведеться вилучити та продати.

Мер Гельсінкі Юхану Вартиайнена висловив сподівання, що у довгостроковій перспективі у арени з'явиться новий приватний власник.

Арена «Гельсінкі», що вміщає 15,5 тисяч глядачів, є одним із найбільших у країні багатофункціональних майданчиків для проведення заходів. Генеральними власниками будівлі є російські олігархи Геннадій Тимченко та племінник Аркадія Ротенберга Роман Ротенберг. Росіяни володіють частиною арени через Arena Events.

Раніше повідомлялось, що Геннадій Тімченко оскаржує рішення Європейського Союзу про введення проти нього санкцій, заявивши, що його тісне знайомство із президентом Владіміром Путіним не означає, що він є союзником у війні в Україні.