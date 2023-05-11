У Фінляндії продають острови неподалік кордоні з Росією: охочих придбати не бракує

Підприємець, який викупив острови вісім років тому, продає їх удесятеро дорожче.

У Фінляндії продають колишній військовий острів біля російського кордону. Ціна питання —майже вісім мільйонів євро, повідомляє Yle, інформує ZN.ua.

У Фінляндії продають острови неподалік кордоні з Росією: охочих придбати не бракує
© wikipedia

Ісмо Раті, нинішній власник островів Ранкі та Кірконма, вісім років тому викупив колишні гарнізони Ранкі та Кірккомаа за 700 тисяч євро. Після оголошення про продаж він вже отримав багато пропозицій від зацікавлених покупців. Він прогнозує, що до кінця року острови будуть продані.

Власник вважає, що просить за острови адекватну ціну, вклав у них чималі кошти.

Ранккі з 1916 року був закритим для сторонніх островом, а діяльність Сил оборони на ньому завершилася у 2006. Для туристів він відкрився у 2015, коли його власником став Раті.

Продати острови підпримець вирішив через «зміну поколінь» у його компанії. Троє його синів, які стали партнерами у сімейному бізнесі, не зацікавлені у веденні туристичного напряму.

«Молодь більше не хоче долучатися до такого божевілля. Ми працюємо в туристичному бізнесі вже тридцять років – можливо, зараз настав час дати шанс іншим», – говорить Раті.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Росія зіштовхнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття — британська розвідкаРосія зіштовхнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття — британська розвідка
АТБ масово закриває супермаркети в УкраїніАТБ масово закриває супермаркети в Україні
Російський олігарх Фрідман досі контролює в Україні 18 компаній — ЦПКРосійський олігарх Фрідман досі контролює в Україні 18 компаній — ЦПК
Електроенергія в Україні - в НКРЕКУ назвали економічно обґрунтований тарифЕлектроенергія в Україні - в НКРЕКУ назвали економічно обґрунтований тариф
Євросоюз «націлився» на тіньовий флот, що перевозить російську нафту – BloombergЄвросоюз «націлився» на тіньовий флот, що перевозить російську нафту – Bloomberg
Блок рекламы


Похожие новости
Кремль «віджав» активи найбільшої енергокомпанії ФінляндіїКремль «віджав» активи найбільшої енергокомпанії Фінляндії
Росіяни перестали купувати нерухомість у Фінляндії, їх замінили американціРосіяни перестали купувати нерухомість у Фінляндії, їх замінили американці
Польська компанія PKN Orlen розірвала нафтові контракти з РосієюПольська компанія PKN Orlen розірвала нафтові контракти з Росією
Нацбанк зобов'язав банки перевіряти клієнтів на зв’язки з РосієюНацбанк зобов'язав банки перевіряти клієнтів на зв’язки з Росією
Постачальники продають Міноборони продукти за вдвічі-втричі вищими цінами, ніж закуповують їх – "Схеми"Постачальники продають Міноборони продукти за вдвічі-втричі вищими цінами, ніж закуповують їх – "Схеми"
«Енергоатом» хотів придбати для нових енергоблоків неліквідне обладнання в американського партнера«Енергоатом» хотів придбати для нових енергоблоків неліквідне обладнання в американського партнера
Виробник ліків Pfizer погодився придбати компанію Seagen за $43 мільярдиВиробник ліків Pfizer погодився придбати компанію Seagen за $43 мільярди
JPMorgan може придбати власника збанкрутілого Silicon Valley BankJPMorgan може придбати власника збанкрутілого Silicon Valley Bank
В Україні пачку солі продають за 500 грн: у чому особливість продукту від "Артемсіль"В Україні пачку солі продають за 500 грн: у чому особливість продукту від "Артемсіль"
Житло у Польщі: українським біженцям повідомили, де продаються найдешевші квартириЖитло у Польщі: українським біженцям повідомили, де продаються найдешевші квартири
Последние новости
Подгружаем последние новости