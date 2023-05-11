У Фінляндії продають острови неподалік кордоні з Росією: охочих придбати не бракує

Підприємець, який викупив острови вісім років тому, продає їх удесятеро дорожче.

У Фінляндії продають колишній військовий острів біля російського кордону. Ціна питання —майже вісім мільйонів євро, повідомляє Yle, інформує ZN.ua .

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Ісмо Раті, нинішній власник островів Ранкі та Кірконма, вісім років тому викупив колишні гарнізони Ранкі та Кірккомаа за 700 тисяч євро. Після оголошення про продаж він вже отримав багато пропозицій від зацікавлених покупців. Він прогнозує, що до кінця року острови будуть продані.

Власник вважає, що просить за острови адекватну ціну, вклав у них чималі кошти.

Ранккі з 1916 року був закритим для сторонніх островом, а діяльність Сил оборони на ньому завершилася у 2006. Для туристів він відкрився у 2015, коли його власником став Раті.

Продати острови підпримець вирішив через «зміну поколінь» у його компанії. Троє його синів, які стали партнерами у сімейному бізнесі, не зацікавлені у веденні туристичного напряму.

«Молодь більше не хоче долучатися до такого божевілля. Ми працюємо в туристичному бізнесі вже тридцять років – можливо, зараз настав час дати шанс іншим», – говорить Раті.