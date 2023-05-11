Кремль «віджав» активи найбільшої енергокомпанії Фінляндії

У концерні Fortum заявили про повну втрату контролю над російськими активами.

Фінський енергетичний концерн Fortum втратив контроль над власними активами у Росії на суму 1,7 млрд євро. Про це йдеться у повідомленні на своєму сайті, інформує ZN.ua.

Кремль «віджав» активи найбільшої енергокомпанії Фінляндії
© alexlmx / depositphotos

У компанії прийняли рішення списати російські активи у зв'язку з тим, що акції її дочірньої компанії у Росії забрали під тимчасове управління Росмайна на підставі указу Володимира Путіна.

"Дії Росії – це точка неповернення для Fortum, а фактична втрата контролю над ПАО "Фортум" призводить до повної деконсолідації та знецінення російських активів компанії", – йдеться в пресрелізі.

У компаніїт додали, що рік шукали спосіб вийти з російського ринку, але усі заявки на дозвіл продати бізнес – як російським, так і міжнародним покупцям – залишились без погодження.

Інтерес до енергетичної компанії "Фортум", де фінському концерну належали 98,25%, проявляли Газпромбанк, АФК "Система" та Invest AG.

Російський підрозділ Fortum складався з семи теплових електростанцій.

Збиток від російських проєктів Fortum оцінив приблизно у 2 млрд євро.

Раніше Фінляндія оголосила про плани відправити військове спорядження українським військовим, які беруть участь у навчаннях у межах Європейської допоміжної військової місії ЄС для України.Також Фінляндія збирається купити передову систему протиповітряної оборони David`s Sling у Ізраїлю.


Олена Середа, ZN.ua





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