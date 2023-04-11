Росіяни перестали купувати нерухомість у Фінляндії, їх замінили американці
Лише наявність нерухомості у Фінляндії не дозволяє власнику в'їхати до країни.
На початку поточного року (у першому кварталі) обсяг операцій з нерухомістю, які проводять росіяни у Фінляндії, впав наполовину у співставленні з даними роком раніше,
Однак при цьому активізувались інші покупці, зокрема американці в січні-березні купили майже вчетверо більше квартир та іншої нерухомості у Фінляндії, аніж за аналогічний період 2022 року.
Для купівлі нерухомості у Фінляндії покупцям із країн, що не входять до ЄС, потрібен дозвіл, виданий Міністерством оборони. Кількість ліцензій, виданих росіянам, знизилася з 66 до 30, а кількість одержаних американцями ліцензій збільшилася майже вчетверо – з 5 до 19.
У Міноборони пояснили ситуацію щодо росіян: по-перше, торгівля житлом у Фінляндії загалом уповільнилася, по-друге, восени минулого року набули чинності обмеження на в'їзд.
«Це явно вплинуло на кількість операцій з нерухомістю, які здійснюють російські резиденти у Фінляндії, а санкції також ускладнили грошові перекази (з Росії до Фінляндії). Все це разом сприяло зменшенню купівлі-продажу нерухомості», – зазначили в міністерстві.
Після введенні обмежень наявність нерухомості сама по собі вже не дозволяє власнику в'їхати до Фінляндії.
Зазначається, що переважна більшість росіян, які купили цього року нерухомість, вже проживають у Фінляндії, тоді як до осені минулого року половина покупців була з Росії.