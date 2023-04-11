Росіяни перестали купувати нерухомість у Фінляндії, їх замінили американці

Лише наявність нерухомості у Фінляндії не дозволяє власнику в'їхати до країни.

На початку поточного року (у першому кварталі) обсяг операцій з нерухомістю, які проводять росіяни у Фінляндії, впав наполовину у співставленні з даними роком раніше, пише Yle, інформує ZN.ua.

Однак при цьому активізувались інші покупці, зокрема американці в січні-березні купили майже вчетверо більше квартир та іншої нерухомості у Фінляндії, аніж за аналогічний період 2022 року.

Для купівлі нерухомості у Фінляндії покупцям із країн, що не входять до ЄС, потрібен дозвіл, виданий Міністерством оборони. Кількість ліцензій, виданих росіянам, знизилася з 66 до 30, а кількість одержаних американцями ліцензій збільшилася майже вчетверо – з 5 до 19.

У Міноборони пояснили ситуацію щодо росіян: по-перше, торгівля житлом у Фінляндії загалом уповільнилася, по-друге, восени минулого року набули чинності обмеження на в'їзд.

«Це явно вплинуло на кількість операцій з нерухомістю, які здійснюють російські резиденти у Фінляндії, а санкції також ускладнили грошові перекази (з Росії до Фінляндії). Все це разом сприяло зменшенню купівлі-продажу нерухомості», – зазначили в міністерстві.

Після введенні обмежень наявність нерухомості сама по собі вже не дозволяє власнику в'їхати до Фінляндії.

Зазначається, що переважна більшість росіян, які купили цього року нерухомість, вже проживають у Фінляндії, тоді як до осені минулого року половина покупців була з Росії.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Німецький концерн Bayer інвестує в Україну 60 мільйонівНімецький концерн Bayer інвестує в Україну 60 мільйонів
Україна ухвалила рішення щодо Райффайзен, OTP, Креді Агріколь, Правекс, та ІНГ БанкУкраїна ухвалила рішення щодо Райффайзен, OTP, Креді Агріколь, Правекс, та ІНГ Банк
У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)
Україна зупиняє експорт зерна в ПольщуУкраїна зупиняє експорт зерна в Польщу
Ціни на яйця в Україні обваляться відразу після ВеликодняЦіни на яйця в Україні обваляться відразу після Великодня
Блок рекламы


Похожие новости
Молдова знову почне купувати російський газМолдова знову почне купувати російський газ
Війна не перешкода: росіяни використовують Британію для пограбування України – BloombergВійна не перешкода: росіяни використовують Британію для пограбування України – Bloomberg
Криптобіржі перестали виводити гроші на карти українських банків та заборонили поповнювати рахункиКриптобіржі перестали виводити гроші на карти українських банків та заборонили поповнювати рахунки
У Києві продовжує падати вартість квартир: скільки коштує нерухомістьУ Києві продовжує падати вартість квартир: скільки коштує нерухомість
Попри санкції британську нерухомість активно купують «близькі до Кремля» анонімні інвесториПопри санкції британську нерухомість активно купують «близькі до Кремля» анонімні інвестори
В США закликали банки стежити за тим, щоб російські еліти не купували нерухомість в обхід санкційВ США закликали банки стежити за тим, щоб російські еліти не купували нерухомість в обхід санкцій
В Україні можуть заборонити купувати алкоголь та сигарети за готівку – ШурмаВ Україні можуть заборонити купувати алкоголь та сигарети за готівку – Шурма
У США заарештували росіянина за підозрою у відмиванні $700 мільйонів через криптобіржу BitzlatoУ США заарештували росіянина за підозрою у відмиванні $700 мільйонів через криптобіржу Bitzlato
У США заарештували росіянина за схему відмивання криптовалютних коштівУ США заарештували росіянина за схему відмивання криптовалютних коштів
На Луганщині росіяни тиснуть на підприємців, які використовують українську гривню, а не валюту окупантів – ОВАНа Луганщині росіяни тиснуть на підприємців, які використовують українську гривню, а не валюту окупантів – ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости