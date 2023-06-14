Захист від недоброчесних забудовників: Кабмін ухвалив механізм щодо права власності на недобудовану нерухомість

Це може відновити довіру до будівельних компаній.

Кабмін затвердив постанову, в якій оговорюється механізм реалізації закону "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому". Про це повідомила голова партії "Слуга народу", народна депутатка Олена Шуляк, інформує ZN.ua.

Захист від недоброчесних забудовників: Кабмін ухвалив механізм щодо права власності на недобудовану нерухомість
© depositphotos / Stop war in Ukraine!

"В Україні створено правовий механізм для гарантування державою прав на об'єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти нерухомості. Імплементація цього закону дасть змогу захистити людей, які вкладають кошти в будівництво квартири, від недоброчесних забудовників" - зазначила Шуляк.

На її думку, цей крок повинен відновити довіру до забудовників.

"Прозорий ринок первинної нерухомості та відновлення довіри до будівельних компаній - наша спільна маленька внутрішня перемога", - повідомила Шуляк.

Відповідно до закону, забудовник, який захоче продавати квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення чи паркомісця, має обов'язково зареєструвати кожен із цих об'єктів як спеціальний об'єкт майнового права в розділі реєстру речових прав.
Також забудовник має оприлюднити детальну інформацію про об'єкт будівництва, дані про себе та кінцевих бенефіціарів.


Олена Середа, ZN.ua





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