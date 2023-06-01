Росіяни вкрали «Мавку»: у РФ незаконно показують український мультфільм

Наразі так працює схема тіньового прокату в країні-агресорці.

Один із російських кінотеатрів розмістив у себе анонс українського мультфільму «Мавка. Лісова пісня», хоча в жодного з кінотеатрів країни-агресора немає прав на показ ні голлівудських, ні українських фільмів. Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці мультику Facebook.

Росіяни вкрали «Мавку»: у РФ незаконно показують український мультфільм
Росіяни вкрали мультик "Мавка"
© Mavka/Facebook

Там розповіли, що російський кінотеатр анонсував незаконний показ мультфільму «Брати Супермаріо в кіно», і заявив, що його буде показано перед сеансами «Мавки», інформує ZN.ua.

«Незаконно — тому що він, як і будь-який інший кінотеатр у Росії, не має дозволу на показ ні голлівудських блокбастерів, ні українських фільмів. Отже, "Мавка" стала частиною нової схеми тіньового прокату в Росії. Вони продають квитки на один фільм, але показують інший і називають це "досеансним обслуговуванням"», - йдеться в заяві творців мультфільму.

Там також зазначили, що такі анонси – муляж, оскільки країна-агресорка не має доступу до українського мультика та прав на його дистрибуцію. «Але для нецивілізованої країни правил та законів немає. Краде і у нас, і у Голлівуду», - резюмували творці «Мавки».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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