Переселенці незаконно отримали майже 900 млн грн допомоги – Рахункова палата

На ці гроші можна було купити понад 600 дронів-камікадзе для ЗСУ.

Українські переселенці отримали щонайменше 893 млн грн виплат від держави, на які не мали права. Більше того, багато хто продовжує незаконно отримувати гроші, повідомляє Рахункова палата, інформує ZN.ua.

Переселенці незаконно отримали майже 900 млн грн допомоги – Рахункова палата
© НБУ / Flickr

Відповідно до аудиту, понад 151 тис. переселенців залишили Україну. При цьому 94 тис. із них продовжують отримувати виплати від України.

"Аудитори Рахункової палати підрахували: переселенці неправомірно отримали мінімум 893 млн грн. На ці кошти можна було б придбати 5 "байракторів" або 610 дронів-камікадзе для ЗСУ. Також поки що невідомо, чи припинили виплати таким ВПО", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що перевірити фактичне місце проживання переселенця дуже складно, особливо це стосується тих, хто оформляв виплати через "Дію".

Аудитори навели приклади махінацій. Наприклад, у Дніпрі чоловік із числа ВПО оформив виплати на себе та на своїх двох дітей та отримав 60 тис. грн за 10 місяців. Пізніше виявилося, що діти перебувають із матір'ю в Грузії.

Повідомлялося, що в Україні 18% людей змінили місце постійного проживання після повномасштабного вторгнення РФ до України. Найбільше переселенців серед вихідців зі східного макрорегіону – їх понад 60% змінили місце проживання.


Олена Середа, ZN.ua





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