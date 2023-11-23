Український та європейський молочні бізнеси об’єднаються задля відстоювання інтересів на ринках

Це дозволить сформувати спільні вимоги до урядів напередодні вступу України до ЄС та уникнути конфліктів на кшталт зернового.

Український та європейський молочні бізнеси об’єднаються задля відстоювання інтересів на ринках
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Спілка молочних підприємств Україні (СМПУ) планує в березні наступного року приєднатися до Європейської молочної асоціації (EDA), щоб спільно відстоювати інтереси молочного бізнесу в Євросоюзі. Про це розповів виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур, передає «Телеграф».

«Голос молочного бізнесу має бути почутим до того, як Україна приєднається до ЄС. Ми маємо намір донести до європейських організацій та урядів специфіку роботи наших українських компаній та озвучити головну ціль: інтеграція до ЄС повинна бути підготовлена з обох сторін та має піти на благо як європейського бізнесу, так і бізнесу України», — каже Дідур.

За його словами, не дивлячись на поточні важкі умови, український молочний бізнес в середньостроковому періоді бачить себе частиною європейської «молочної родини».

Результатом об’єднання молочних асоціацій стане звернення до урядів України та ЄС, в якому галузі продемонструють єдність спільної позиції щодо роботи на молочному європейському ринку.





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