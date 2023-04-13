Український стартап Zeely залучив $1 мільйон інвестицій

Zeely, український стартап, який потрапив у поле зору технічних фахівців, залучив $1 млн у рамках нового раунду фінансування. Про це пише Forbes із посиланням на TechCrunch.

Український стартап Zeely залучив $1 мільйон інвестицій

Залучення інвестицій

До нових спонсорів Zeely увійшли український VC Vesna.Capital, Angel One Fund (український фонд), Imaguru Ventures та Мурат Абдрахманов (інвестор Udemy), Адріан Дж. Сливоцький (партнер Oliver Wyman) і ZAS Ventures.

Zeely планує використовувати нові інвестиції для інтеграції з TikTok і платіжними системами, а також для розширення можливостей штучного інтелекту. Компанія стверджує, що цього року коефіцієнт ефективності інвестицій (ARR) сягне $3 млн.

В Zeely повідомляють, що його програма може швидко створити інтернет-магазин на мобільному телефоні, а також дозволити бізнесу швидко й легко просувати себе на платформах соціальних мереж. I запевняють, що його платформа на основі штучного інтелекту здатна автоматично генерувати текстовий та візуальний контент для інтернет-магазинів і рекламних креативів, а також інструменти аналітики й управління.

Що відомо про стартап

Користувачі Zeely поки розкидані по США, Великій Британії та ринках, що розвиваються, таких як Бразилія й Мексика. Додаток використовується компаніями у сфері послуг, таких як краса та догляд, коучинг, а також у роздрібній торговлі.

Вартість щомісячної підписки починається з $19,99, однак, за словами співзасновниці Аліни Бондаренко, більшість латиноамериканських користувачів обирають безкоштовну версію продукту. Наразі 80% платних користувачів застосунку — з США та Великої Британії.

Покищо Zeely тестує бета-версію інтеграції API Stripe, щоб користувачі могли приймати різні способи оплати.





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