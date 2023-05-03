Український посол в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson

Посол навела приклад, як громадськість змусила переглянути свою політику виробників горілки Absolut.

Посол України в Ірландії Лариса Герасько закликала бойкотувати віскі Jameson через рішення компанії відновити торгівлю в Росії. Про це повідомляє ірландський телеканал RTE, інформує ZN.ua.

Український посол в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
© Фото из открытых источников

Лариса Герасько звинуватила Jameson у фінансуванні російської агресії в Україні, оскільки компанія продовжує торгувати в Росії.

«Ми платимо найвищу ціну людським життям, і ми закликаємо всі компанії припинити будь-які торговельні відносини з державою-агресором, державою-терористом», — наголосила посол.

Посол вважає, що така реакція світової спільноти здатна вплинути на компанію, що продовжує співробітництво з країною-террористом.

За її словами, коли шведські фермери припинили постачання зерна Pernod Ricard для виробництва горілки Absolut, компанія скасувала своє рішення торгувати в Росії.

Також Герасько заявила, що більше не купуватиме продукцію Jameson, і закликала паби, а також ресторани та їхніх клієнтів ухвалити аналогічне рішення.

За її словами, вона намагалася висловити свою стурбованість безпосередньо виробникам віскі Jameson, але ніхто з компанії їй не відповів.

Компанія Jameson, яка належить французькій компанії Pernod Ricard, минулого року відновила продажі в Росії, заявивши, що повністю дотримується всіх міжнародних санкцій. А рішення повернутися в Росію начебто ухвалила, щоб захистити свої місцеві команди, їхні засоби до існування та добробут їхніх сімей.

«З одного боку, ця компанія хоче захистити кількох співробітників, але Росія щодня вбиває десятки тисяч українців», – прокоментувала це виправдення посол України.


Лія Ільченко, ZN.ua





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