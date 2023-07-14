Уряд планує підняти ціни на алкоголь: вина подорожчають на 60%, віскі на 25%

Також суттєво зростуть в ціні сидр та слабоалкогольні напої.

Кабінет міністрів України може підняти мінімальні ціни на алкоголь – відповідну постанову на суспільне обговорення винесло Міністерство економіки, інформує ZN.ua .

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В обґрунтуванні запропонованого підвищення цін від Мінекономіки зазначено, що розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування, особливо зважаючи на зміни в соціально-економічній і податковій сферах, як от зростання витратної складової цін – вартості сировина, комплектуючих, енергоносіїв, витрат на оплату праці тощо.

Таким чином мінімальні роздрібні ціни пропонують підняти:

на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 13%;

віскі, ром та джин – 25%;

коньяк (бренді) – 11-12%;

звичайні вина – на 62%,

ігристі вина – на 28%,

сидр, пері, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% – на 61-71%.

Таким чином ціна на пляшку горілки 0,5 літра зросте приблизно з 89 грн до 101 гривень.

Зазначимо, що востаннє мінімальні ціни на алкоголь уряд збільшував у 2018 році, за винятком ігристих вин, ціну на які піднімали у 2021 році.

В Мінфіні очікують, що підняття мінімальних цін на алкоголь збільшить надходження до державного та місцевого бюджетів на суму близько 500 млн гривень та зменшить кількість смертей через вживання алкоголю.