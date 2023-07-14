Уряд планує підняти ціни на алкоголь: вина подорожчають на 60%, віскі на 25%

Також суттєво зростуть в ціні сидр та слабоалкогольні напої.

Кабінет міністрів України може підняти мінімальні ціни на алкоголь – відповідну постанову на суспільне обговорення винесло Міністерство економіки, інформує ZN.ua.

Уряд планує підняти ціни на алкоголь: вина подорожчають на 60%, віскі на 25%
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В обґрунтуванні запропонованого підвищення цін від Мінекономіки зазначено, що розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування, особливо зважаючи на зміни в соціально-економічній і податковій сферах, як от зростання витратної складової цін – вартості сировина, комплектуючих, енергоносіїв, витрат на оплату праці тощо.

Таким чином мінімальні роздрібні ціни пропонують підняти:

  • на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 13%;
  • віскі, ром та джин – 25%;
  • коньяк (бренді) – 11-12%;
  • звичайні вина – на 62%,
  • ігристі вина – на 28%,
  • сидр, пері, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% – на 61-71%.

Таким чином ціна на пляшку горілки 0,5 літра зросте приблизно з 89 грн до 101 гривень.

Зазначимо, що востаннє мінімальні ціни на алкоголь уряд збільшував у 2018 році, за винятком ігристих вин, ціну на які піднімали у 2021 році.

В Мінфіні очікують, що підняття мінімальних цін на алкоголь збільшить надходження до державного та місцевого бюджетів на суму близько 500 млн гривень та зменшить кількість смертей через вживання алкоголю.


Ірина Знась, ZN.ua





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