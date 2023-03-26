На Дунаї можуть побудувати новий український пасажирський порт

Зараз там діє поромна переправа.

Після закінчення війни на Дунаї, поблизу поромної переправи Орлівка-Ісакча, на українському березі можуть побудувати пасажирський термінал для обслуговування круїзних суден. Про це повідомив один з ініціаторів створення переправи Юрій Дімчогло в інтерв'ю ЦТС.

Він зазначив, що будівництво пасажирського термінала поруч з переправою та вантажним терміналом є в планах інвесторів після закінчення війни, яку розв’язала Росія.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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