Міжнародна організація закликала владу України скасування заборони на експорт газу з України

Мова йде про Енергоспівтовариство.

Міжнародна організація Енергетичне Співтовариство, до складу якої входять країни Євросоюзу та треті країни, закликала до скасування заборони на експорт природного газу з України. Про це йдеться у звіті Енергетичного Співтовариства, інформує ZN.ua.

"Одним із серйозних недоліків з початку війни є введення заборони на експорт газу, що порушує основні принципи Енергетичного Співтовариства. Скасування заборони на експорт має бути пріоритетом України", – йдеться в документі.

В організації вважають, що Україні необхідно прийняти відповідні заходи та повернути ринок газу до нормальної роботи. Лише при таких умовах газовий сектор може реально допомогти покращити економічну ситуацію в Україні.

Зазначається, що Україна має величезний і значною мірою не використаний потенціал в галузі газовидобутку.

Як повідомлялося, у березні 2022 року Кабмін заборонив експорт енергоносіїв, у тому числі, природного газу. У грудні 2022 заборона було подовжена на 2023 рік.

Повідомлялось, що будівництво проєкту, який з’єднає західні газові родовища Росії з Китаєм, перенесуть, що вдарить по планам Кремля. Так званий трубопровід «Сила Сибіру-2», який проходитиме через територію Монголії, набув великого значення після того, як Європа обмежила імпорт російського газу у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.


Олена Середа, ZN.ua





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