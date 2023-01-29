Український титан потрібен США для стримування РФ та Китаю — Newsweek

У разі, якщо Україна переможе у війні проти РФ , США та їхні союзники можуть створити новий канал видобутку титану, що має вирішальне значення для розробки найпередовіших військових технологій. Але якщо Росії вдасться захопити родовища та заводи України, Москва посилить свій глобальний вплив. Про це повідомляє Newsweek.

Зазначається, що США більше не зберігають титанову губку у своїх запасах національної оборони, а останній вітчизняний виробник титанової губки закрився у 2020 році.

Залежність Заходу від російського титану означає, що цей метал досі уникає тиску санкцій. Аерокосмічний гігант Boeing зберігає своє спільне підприємство з російською компанією "Ависма" – найбільшим у світі експортером титану – хоча після вторгнення заморозив замовлення. Інші, такі як європейська корпорація комерційних літаків Airbus, продовжують закуповувати титан у Росії.