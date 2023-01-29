Український титан потрібен США для стримування РФ та Китаю — Newsweek

Захід залежить від російського та китайського титану.

Український титан потрібен США для стримування РФ та Китаю — Newsweek
© УНІАН

У разі, якщо Україна переможе у війні проти РФ, США та їхні союзники можуть створити новий канал видобутку титану, що має вирішальне значення для розробки найпередовіших військових технологій. Але якщо Росії вдасться захопити родовища та заводи України, Москва посилить свій глобальний вплив. Про це повідомляє Newsweek.

Зазначається, що США більше не зберігають титанову губку у своїх запасах національної оборони, а останній вітчизняний виробник титанової губки закрився у 2020 році.

Залежність Заходу від російського титану означає, що цей метал досі уникає тиску санкцій. Аерокосмічний гігант Boeing зберігає своє спільне підприємство з російською компанією "Ависма" – найбільшим у світі експортером титану – хоча після вторгнення заморозив замовлення. Інші, такі як європейська корпорація комерційних літаків Airbus, продовжують закуповувати титан у Росії.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
SEC оштрафувала Bloomberg на $5 мільйонів за порушення оцінки вартості активівSEC оштрафувала Bloomberg на $5 мільйонів за порушення оцінки вартості активів
МВФ готує пакет допомоги Україні на 16 мільярдів доларівМВФ готує пакет допомоги Україні на 16 мільярдів доларів
USAID готове давати гроші українським роботодавцям для встановлення високих зарплат висококваліфікованим працівникам: на кого розрахована програмаUSAID готове давати гроші українським роботодавцям для встановлення високих зарплат висококваліфікованим працівникам: на кого розрахована програма
Угорщина передумала блокувати транш на 500 мільйонів євро для УкраїниУгорщина передумала блокувати транш на 500 мільйонів євро для України
Залежність від долара. Бразилія та Аргентина планують запровадити спільну валютуЗалежність від долара. Бразилія та Аргентина планують запровадити спільну валюту
Блок рекламы


Похожие новости
Bloomberg: Японія та Нідерланди приєднаються до США в обмеженні доступу Китаю до обладнання для випуску напівпровідниківBloomberg: Японія та Нідерланди приєднаються до США в обмеженні доступу Китаю до обладнання для випуску напівпровідників
Американська компанія купила український сервіс для геймерів DMarket за $100 мільйонів — ЗМІАмериканська компанія купила український сервіс для геймерів DMarket за $100 мільйонів — ЗМІ
«Відкриття» Китаю після трирічного локдауну посилить інфляцію в Європі – голова ЄЦБ«Відкриття» Китаю після трирічного локдауну посилить інфляцію в Європі – голова ЄЦБ
Український урожай виявився під загрозою: "Впливає на весь світ"Український урожай виявився під загрозою: "Впливає на весь світ"
МОЗ: На відбудову зруйнованих Росією лікарень потрібен понад $1 мільярдМОЗ: На відбудову зруйнованих Росією лікарень потрібен понад $1 мільярд
Український рекламний медіаринок просів на 63%Український рекламний медіаринок просів на 63%
Apple хоче якомога швидше вивести звої виробництва з Китаю – ЗМІApple хоче якомога швидше вивести звої виробництва з Китаю – ЗМІ
Казахстан фактично заблокував вивезення російського зерна до країн Центральної Азії та КитаюКазахстан фактично заблокував вивезення російського зерна до країн Центральної Азії та Китаю
Блокування експорту американських чіпів до Китаю – етап боротьби за світове лідерствоБлокування експорту американських чіпів до Китаю – етап боротьби за світове лідерство
Український енерготрейдер здійснив тестовий імпорт електроенергіїУкраїнський енерготрейдер здійснив тестовий імпорт електроенергії
Последние новости
Подгружаем последние новости