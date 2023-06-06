Morgan Stanley погіршив прогноз щодо акцій Китаю

Morgan Stanley слідом за Goldman Sachs погіршив прогноз щодо китайського ринку акцій через більш повільне зростання прибутку компаній, погіршення перспектив юаня та геополітичної напруженості, передає Bloomberg.

Прогноз Morgan Stanley Цільовий показник за індексом MSCI China був знижений з 80 до 70 пунктів, а за Hang Seng China Enterprises — з 8250 до 7320 пунктів. Оновлені прогнози передбачають зростання до червня 2024 приблизно на 11% і 13% відповідно.

При цьому Morgan Stanley віддають перевагу акціям, які торгуються на материкових біржах Китаю. Прогноз з індексу CSI передбачає, що до червня 2024 року бенчмарк зросте на 20,2%, до 4620 пунктів.