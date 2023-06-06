Morgan Stanley погіршив прогноз щодо акцій Китаю

Morgan Stanley слідом за Goldman Sachs погіршив прогноз щодо китайського ринку акцій через більш повільне зростання прибутку компаній, погіршення перспектив юаня та геополітичної напруженості, передає Bloomberg.

Morgan Stanley погіршив прогноз щодо акцій Китаю

Прогноз Morgan Stanley

Цільовий показник за індексом MSCI China був знижений з 80 до 70 пунктів, а за Hang Seng China Enterprises — з 8250 до 7320 пунктів. Оновлені прогнози передбачають зростання до червня 2024 приблизно на 11% і 13% відповідно.

При цьому Morgan Stanley віддають перевагу акціям, які торгуються на материкових біржах Китаю. Прогноз з індексу CSI передбачає, що до червня 2024 року бенчмарк зросте на 20,2%, до 4620 пунктів.

І хоча в Morgan Stanley припускають, що китайський ринок знову почне випереджати зростання в другому півріччі, для цього потрібно подолати ряд значних перешкод.





Интересные новости
Акції Nvidia та інших компаній у сфері штучного інтелекту впали після раліАкції Nvidia та інших компаній у сфері штучного інтелекту впали після ралі
Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку до $2 мільярдів за місяцьНацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку до $2 мільярдів за місяць
Тендер МОЗ більш ніж на мільярд прописано під структуру, що може бути пов'язана з РФ - ЗМІТендер МОЗ більш ніж на мільярд прописано під структуру, що може бути пов'язана з РФ - ЗМІ
В Україні відновили повірки лічильників на газ, воду, теплоВ Україні відновили повірки лічильників на газ, воду, тепло
Падіння неминуче: аграрії спрогнозували рівень врожаю та експорту у новому сезоніПадіння неминуче: аграрії спрогнозували рівень врожаю та експорту у новому сезоні
Блок рекламы


Похожие новости
Падіння неминуче: аграрії спрогнозували рівень врожаю та експорту у новому сезоніПадіння неминуче: аграрії спрогнозували рівень врожаю та експорту у новому сезоні
МВФ щодо прогнозів зростання ВВП України виявився оптимістичнішим, ніж НБУМВФ щодо прогнозів зростання ВВП України виявився оптимістичнішим, ніж НБУ
"Уряду вигідне ослаблення гривні" - у Capital Times прогнозують зниження курсу національної валюти"Уряду вигідне ослаблення гривні" - у Capital Times прогнозують зниження курсу національної валюти
Рублі на рахунках українців: у Нацбанку розповіли, які варіанти розглядає держава щодо цих грошейРублі на рахунках українців: у Нацбанку розповіли, які варіанти розглядає держава щодо цих грошей
Зеленський затвердив санкції щодо "Запоріжсталі": про що йдетьсяЗеленський затвердив санкції щодо "Запоріжсталі": про що йдеться
Шольц продасть китайській державній компанії чверть акцій об'єкта критичної інфраструктуриШольц продасть китайській державній компанії чверть акцій об'єкта критичної інфраструктури
Нацбанк прогнозує зниження облікової ставки наприкінці рокуНацбанк прогнозує зниження облікової ставки наприкінці року
В США розпочали розслідування щодо Binance: підозрюють у допомозі обходу санкцій росіянамиВ США розпочали розслідування щодо Binance: підозрюють у допомозі обходу санкцій росіянами
Відновлення України: Нацбанк переглянув свій прогноз щодо зростання ВВПВідновлення України: Нацбанк переглянув свій прогноз щодо зростання ВВП
У США збанкрутів First Republic Bank – його купує найбільший в країні банк JPMorganУ США збанкрутів First Republic Bank – його купує найбільший в країні банк JPMorgan
Последние новости
Подгружаем последние новости