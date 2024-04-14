В Україні визначились бізнеси де найбільше банкрутств – Держстат

Найменше банкрутств зафіксовано в логістиці, охороні здоров'я, освіті та в закладах харчування

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За перший квартал 2024 року кількість бізнесів, які отримали судові рішення щодо банкрутств складає 192 випадки. Найбільша кількість серед них – кожний третій банкрут – юридичні особи, які працюють у торгівлі та надають послуги ремонту транспорту – 36,5% Це стосується як оптової, так і роздрібної торгівлі, а також ремонтів автомобілів та мотоциклів. Ці дані оприлюднив Держстат, вказуючи відповідні дані знеособлено, с розмежуванням за напрямками діяльності підприємств, інформує ZN.ua .

Де зафіксовано найбільше банкрутств?

Крім торгівлі та ремонтної діяльності, найбільша кількість офіційно зареєстрованих справ про банкрутство із відповідним судовим рішенням є у галузі фінансового бізнесу – фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, а також діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 22,9%.

Значна кількість юросіб, щодо яких винесено судове рішення про порушення провадження по справі про банкрутство серед юридичних осіб є у промисловості – 16,6%.

Аграрні бізнеси та інші банкрути-підприємства із часткою у загальній кількості менш як 10%

На другій сходинці за поширеністю банкрутств – підприємства, де частка банкрутів по галузям менш як 10%. Серед таких:

будівництво – 9,4%;

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 6,25%;

інформація та телекомунікації 4,7%.

Практично не банкрутують – галузі, де мало випадків втрати бізнесу

Найменшу кількість банкрутств, які складають менш як 5%, спостерігається в логістиці та бізнесі, пов‘язаному з харчуванням: