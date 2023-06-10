Податкова служба масово розсилає українцям квитанції про сплату за нерухомість

Українці масово отримують квитанції від податкової служби з повідомленням про необхідність сплатити податки за будинки та квартири. Розмір податку розраховується індивідуально. Оподаткуванню не підлягає вся площа житла, а лише квадратні метри, які перевищують норму, повідомив One.ua.

“Листи щастя“ від податкової: українці масово отримують квитанції про сплату за нерухомість

Власники нерухомості мають отримати "листи щастя" від податківців до 1 липня.

Громадянам України доведеться сплатити за "зайву" площу. Такою вважаються будинки від 12 кв. м та квартири понад 60 кв. м. Сума податку становить до 1,5% мінімальної зарплати, а платити його доведеться за минулий рік. На даний момент максимальний розмір складає 97,5 грн/кв.м.

В українців буде 60 днів на те, щоб внести оплату. Таким чином, господарі мають зробити це до кінця літа. У випадку прострочення платежів накладається штраф.

За наявності квартири площею 100 кв. м потрібно буде сплатити податок за зайві 40 кв. м. Якщо 40х97,5 = 3900 грн.

Якщо в українця є і квартира, і будинок, їхня загальна площа не повинна перевищувати 180 кв. м. Інакше потрібно буде сплачувати податки.

Нагадаємо, що з 1 липня буде скасовано пільгову податкову ставку у розмірі 2% для ФОП третьої групи. Вони знову будуть вносити 5% доходу.

“Листи щастя“ від податкової: українці масово отримують квитанції про сплату за нерухомість

За рахунок податків на житло очікується поповнення місцевих бюджетів. Сплачувати суми потрібно буде у податковій службі відповідно до реєстрації місця проживання.

Раніше повідомлялося, хто звільняється від сплати податку нерухомість. Це українці із трьох вразливих категорій.


Леся Ловіцька, Тудей





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