Робота в антарктичній експедиції: українцям запропонували зарплату та доплату 55,8 тис. грн

Національний антарктичний науковий центр МОН розпочав відбір до експедиції на 2024-2025 роки. Українцям запропонували роботу на антарктичній станції "Академік Вернадський". Їм пообіцяли зарплату та доплату у розмірі 55,8 тис. грн.

Зарплата та доплата 55,8 тис. грн: українцям запропонували роботу в антарктичній експедиції

В оголошенні на сайті НАНЦ повідомляється, що на острів Галіндез (Антарктида) запросять 7 вчених та 5 членів команди життєзабезпечення. Дослідники вивчатимуть на станції геокосмос.

До претендентів висунули такі вимоги:

  • вища освіта не нижча за магістерський рівень;
  • здатність працювати за умов депривації;
  • відсутність хронічних хвороб та протипоказань за станом здоров'я для роботи в екстремальних умовах Антарктики;
  • комунікабельність та неконфліктність;
  • знання однієї з іноземних мов (бажано англійської чи іспанської).

Бажано мати досвід роботи в експедиціях та участі у польових дослідженнях за спеціальністю. Вітається наявність наукових публікацій.

Оголошено конкурс на:

  • вченого у сфері геології та геофізики;
  • вченого у сфері фізичних наук;
  • вченого у сфері науки про життя;
  • провідних спеціалістів станції (лікаря, дизеліста-електрика, кухаря);
  • системного адміністратора зв'язку;
  • системного механіка.

Усім, хто відповідає вимогам, що пред'являються, і хочуть працевлаштуватися, потрібно звертатися на електронну адресу: [email protected], додавши такі документи: заява, резюме, мотиваційний лист, копії документів про освіту, копія трудової книжки, а також документ, що підтверджує стаж . Довідки надають за телефоном: (098) 805-88-44. Координатор конкурсу – Левченко Наталія Миколаївна.

Зарплата та доплата 55,8 тис. грн: українцям запропонували роботу в антарктичній експедиції

Кандидати, які підтвердили можливість брати участь в експедиції, проходять навчально-тренувальні збори, навчання та тренінги за рахунок ГУ НАНЦ. Вона отримають грошову винагороду: зарплата та по 1800 грн за кожен день перебування на антарктичній станції "Академік Вернадський". Таким чином вони отримають доплату у розмірі від 54 тис. грн до 55,8 тис. грн (за 30 або 31 день) у вигляді "польового забезпечення".

Раніше було названо найбільш високооплачувані професії в Україні із зарплатою до 75 тис. грн.


Леся Ловіцька, Тудей





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