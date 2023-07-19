Робота в антарктичній експедиції: українцям запропонували зарплату та доплату 55,8 тис. грн
Національний антарктичний науковий центр МОН розпочав відбір до експедиції на 2024-2025 роки. Українцям запропонували роботу на антарктичній станції "Академік Вернадський". Їм пообіцяли зарплату та доплату у розмірі 55,8 тис. грн.
В оголошенні на сайті НАНЦ повідомляється, що на острів Галіндез (Антарктида) запросять 7 вчених та 5 членів команди життєзабезпечення. Дослідники вивчатимуть на станції геокосмос.
До претендентів висунули такі вимоги:
- вища освіта не нижча за магістерський рівень;
- здатність працювати за умов депривації;
- відсутність хронічних хвороб та протипоказань за станом здоров'я для роботи в екстремальних умовах Антарктики;
- комунікабельність та неконфліктність;
- знання однієї з іноземних мов (бажано англійської чи іспанської).
Бажано мати досвід роботи в експедиціях та участі у польових дослідженнях за спеціальністю. Вітається наявність наукових публікацій.
Оголошено конкурс на:
- вченого у сфері геології та геофізики;
- вченого у сфері фізичних наук;
- вченого у сфері науки про життя;
- провідних спеціалістів станції (лікаря, дизеліста-електрика, кухаря);
- системного адміністратора зв'язку;
- системного механіка.
Усім, хто відповідає вимогам, що пред'являються, і хочуть працевлаштуватися, потрібно звертатися на електронну адресу: [email protected], додавши такі документи: заява, резюме, мотиваційний лист, копії документів про освіту, копія трудової книжки, а також документ, що підтверджує стаж . Довідки надають за телефоном: (098) 805-88-44. Координатор конкурсу – Левченко Наталія Миколаївна.
Кандидати, які підтвердили можливість брати участь в експедиції, проходять навчально-тренувальні збори, навчання та тренінги за рахунок ГУ НАНЦ. Вона отримають грошову винагороду: зарплата та по 1800 грн за кожен день перебування на антарктичній станції "Академік Вернадський". Таким чином вони отримають доплату у розмірі від 54 тис. грн до 55,8 тис. грн (за 30 або 31 день) у вигляді "польового забезпечення".
Раніше було названо найбільш високооплачувані професії в Україні із зарплатою до 75 тис. грн.