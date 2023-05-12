Робота в Україні: названі найзатребуваніші фахівці з зарплатами до 70 тис. грн

В Україні відновлюється ринок праці після масштабної кризи 2022 року. Названо найзатребуваніших фахівців з зарплатами до 70 тис. грн.

Робота в Україні: названі найзатребуваніші фахівці з зарплатами до 70 тис. грн

У базі даних Державної служби зайнятості наразі зареєстровано 36 тисяч вакансій. На Єдиному порталі вакансій, який запустили у вересні минулого року, налічується 184 тисячі пропозицій роботи. Максимальна кількість варіантів працевлаштування – у водіїв, будівельників та продавців.

Компанії найбільше зацікавлені у співробітниках, які вміють працювати з інструментом, персоналом для обслуговування машин та обладнання, а також у спеціалістах у сфері торгівлі та послуг. При цьому 43% офіційно зареєстрованих безробітних мають вищу освіту.

Найпопулярніші фахівці:

  • тракторист-машиніст с/г (лісогосподарського) виробництва (296 вакансій);
  • слюсар-сантехнік (298 вакансії);
  • токар (301 вакансія);
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (333 вакансії);
  • електрогазозварювальник (346 вакансій);
  • електромонтер з обслуговування та ремонту електрообладнання (509 вакансій);
  • кухар (827 вакансій);
  • продавець (1169 вакансій);
  • швачка (1548 вакансій);
  • водитель (1752 вакансій).

У травні претендентам пропонують такі зарплати:

  • робітникам сільського та лісового господарств – 8 тис. грн;
  • кваліфікованим робітникам із інструментом – 11 тис. грн;
  • робітникам з обслуговування обладнання та машин - 12 тис. грн;
  • працівникам сфери торгівлі та послуг пропонують 12 тис. грн.;
  • токар – 40 тис. грн;
  • тракторист – 43 тис. грн;
  • кухар – 45 тис. грн;
  • машиніст бульдозера – 46 тис. грн;
  • водій – 50 тис. грн;
  • слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів та машин - 50 тис. грн;
  • слюсар-інструментальник – 60 тис. грн;
  • ливарник металів та сплавів - 70 тис. грн;
  • коваль на молотах та пресах - 50 тис. грн.

Кількість безробітних серед колишніх керівників утричі перевищує кількість відповідних вакансій.

Робота в Україні: названі найзатребуваніші фахівці з зарплатами до 70 тис. грн

Раніше у Нацбанку повідомили, що у 2023 році середня номінальна заробітна плата в Україні зросте на 21,9%. При цьому реальна – з урахуванням інфляції – зросте на 3,7%. Доходи українців збільшаться завдяки адаптації бізнес-сектору до роботи за умов високих ризиків. На них також вплинуть м'яка фіскальна політика та підвищення попиту на робочу силу.

Нагадаємо, яким фахівцям без вищої освіти платять високу зарплату 50 тис. грн.


Леся Ловіцька, Тудей





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