Альтернатива «зерновому коридору»: Литва та Хорватія запропонували допомогу

В Україні разглядає варіанти експорту зерна.

Литва та Хорватія запропонували Україні допомогу у разі, якщо Росія не погодиться на продовження зернової ініціативи. Хоча Україна наполягає на продовженні експорту зерна з ключових портів після виходу Росії з угоди, інформує ZN.ua .

Пропозиція Литви

Потужність головного порту Литви дозволяє перевантажити 10 мільйонів тонн українського зерна, але залишається складною логістика доставки вантажу до узбережжя Балтійського моря. Про це повідомив генеральний директор Клайпедського порту Альгіс Латакас, передає LRT.

"Це величезна проблема, оскільки це пов'язано з багатьма речами, різними країнами, різними домовленостями, різними інтересами і так далі. Якщо це питання буде вирішено, Клайпеда зможе забезпечити 100%-обслуговування частини українського зерна вже сьогодні", – сказав він.

За його словами, поточна потужність порту становить 10-15 млн тонн зерна, в тому числі експорт литовського зерна становить близько 3,5 млн тонн.

Що пропонує Хорватії

Натомість Хорватія пропонує свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі. Про це йдеться у заяві держсекретаря МЗС Хорватії Франо Матусіча на засіданні Генеральної Асамблеї ООН , пише Укрінформ.

«Хорватія готова допомогти у пошуку нових маршрутів експорту українського зерна. Хорватські залізниці та порти в Адріатичному морі — це один із можливих альтернативних маршрутів», — сказав він.