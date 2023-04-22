Японія спрямовує Світовому банку $471 мільйонів на допомогу Україні

Кошти будуть розподілені на програми з відновлення.

Уряд Японії оголосив про внесок у розмірі 471 мільйона доларів до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) на підтримку надання допомоги Україні. Про це інформує пресслужба Світового банку, інформує ZN.ua .

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Зазначається, що цей внесок є частиною зобов’язань в розмірі 5,5 мільярдів доларів, які Японія взяла в лютому, щоб допомогти у відновленні зруйнованої інфраструктури та підтримати народ України у відбудові. З обіцяної суми, 5 мільярдів доларів це кредитне покриття, яке підтримає позики Світового банку для України в наступному році.

«Японія продовжує підтримувати Україну та український народ», - заявив Кентаро Огата, заступник міністра фінансів Японії з міжнародних питань. «Ми тісно співпрацюємо зі Світовим банком у наданні підтримки Україні. Ми вдячні Групі Світового банку за зусилля щодо спрямування і забезпечення цільового використання донорських коштів та розширення бази донорів. Ми очікуємо, що наші внески будуть ефективно використані для задоволення найбільш нагальних потреб України з ремонту критично важливої інфраструктури. Ми з нетерпінням чекаємо подальшого поглиблення нашої співпраці з Групою Світового банку», - йдеться в повідомленні.