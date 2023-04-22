Японія спрямовує Світовому банку $471 мільйонів на допомогу Україні

Кошти будуть розподілені на програми з відновлення.

Уряд Японії оголосив про внесок у розмірі 471 мільйона доларів до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) на підтримку надання допомоги Україні. Про це інформує пресслужба Світового банку, інформує ZN.ua.

Японія спрямовує Світовому банку $471 мільйонів на допомогу Україні
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Зазначається, що цей внесок є частиною зобов’язань в розмірі 5,5 мільярдів доларів, які Японія взяла в лютому, щоб допомогти у відновленні зруйнованої інфраструктури та підтримати народ України у відбудові. З обіцяної суми, 5 мільярдів доларів це кредитне покриття, яке підтримає позики Світового банку для України в наступному році.

«Японія продовжує підтримувати Україну та український народ», - заявив Кентаро Огата, заступник міністра фінансів Японії з міжнародних питань. «Ми тісно співпрацюємо зі Світовим банком у наданні підтримки Україні. Ми вдячні Групі Світового банку за зусилля щодо спрямування і забезпечення цільового використання донорських коштів та розширення бази донорів. Ми очікуємо, що наші внески будуть ефективно використані для задоволення найбільш нагальних потреб України з ремонту критично важливої інфраструктури. Ми з нетерпінням чекаємо подальшого поглиблення нашої співпраці з Групою Світового банку», - йдеться в повідомленні.

На сьогодні загальна сума грантових ресурсів на невідкладні роботи з ремонту енергетичної інфраструктури, доріг, мостів, житла, шкіл та лікарень, становить понад 850 мільйонів доларів США.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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