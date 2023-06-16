США анонсували гуманітарну допомогу на $205 мільйонів

Гумдопомога від США вже перевищила 600 млн доларів.

Сполучені Штати надають додаткову гуманітарну допомогу Україні на 205 мільйонів. Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США у п'ятницю, 16 червня, інформує ZN.ua .

© 112 Україна

"Гуманітарна допомога США надає народу України життєво важливу підтримку, включаючи продукти харчування, безпечну питну воду, послуги із захисту, освіту, засоби для існування, юридичну допомогу, доступне житло, охорону здоров'я та багато іншого через наших міжнародних та неурядових партнерів у регіоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фінансування, завдяки якому загальна гуманітарна допомога, надана Україні у 2023 фінансовому році, перевищила 605 млн доларів, забезпечує додаткову підтримку гуманітарним організаціям, що реагують на кризу.

З лютого 2022 року США надали українському народу гуманітарну допомогу на суму понад 2,1 млрд доларів.

"Ми, як і раніше, закликаємо до негайного припинення агресивної війни Росії і до того, щоб Росія сприяла безперешкодному доступу до постачальників гуманітарної допомоги в Україні та безпечного проходу для тих, хто прагне перебратися до більш безпечних районів", - йдеться у заяві.