Бельгія передасть допомогу на €350 тис. постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Додатково для України закуплять генератори.

Бельгія передасть Україні термінову гуманітарну допомогу на суму 350 тисяч євро для ліквідації наслідків підриву греблі Каховської гідроелектростанції в Херсонській області, повідомляє бельгійське Міністерство закордонних справ.

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"Україна запросила додаткову екстрену допомогу різними каналами, включно з Європейським механізмом цивільного захисту (UCPM)... Прорив греблі в Новій Каховці спричинив масштабну повінь, що створило загрозу для тисяч людей... Щоб допомогти людям, які постраждали від повені, [blink title="B-FAST" headinfo=""]Структура федерального уряду Бельгії для надання екстреної допомоги за кордоном. [/blink] надає екстрену допомогу у вигляді обладнання для укриття (намети, матраци, спальні мішки, каністри, гігієнічні набори). Усі ці предмети допомоги перевозяться компанією B-FAST в координації з Європейським Союзом", - ідеться в повідомленні.

Міністерство оборони Бельгії також надасть харчування для переміщених осіб, яке буде доставлено компанією B-FAST.

"Крім того, на підставі офіційного запиту, отриманого через європейський координаційний механізм, B-FAST було доручено закупити генератори на суму 1,5 млн євро в консультації з міністром енергетики Тінне Ван дер Стретен. Ці кошти дадуть змогу B-FAST спрямувати генератори для подолання багатьох труднощів, що виникли в районах, які постраждали від повені", - сказали в МЗС.

B-FAST та FPS Health наразі контактують із Міністерством охорони здоров'я України через UCPM для задоволення потреб, і FPS Health надасть Україні медичне обладнання на суму 1,6 млн євро (ліки, вироби медичного призначення, резервуари для зберігання питної води).