Укргідроенерго закликало обмежити використання електроенергії після підриву Каховської ГЕС

В Укргідроенерго звернулися до споживачів. Їх закликали обмежити використання електроенергії після підриву Каховської ГЕС.

Сьогодні, 13 червня, представники Укргідроенерго закликали зменшити навантаження в енергетичній системі. Споживачів закликали економніше використовувати електрику. Особливо це стосується вечірніх годин.

У прес-службі компанії повідомили, що це пов'язано з наслідками підриву Каховської ГЕС, який влаштували російські окупанти. Наголошено, що потрібно полегшити балансування енергосистеми після терористичного акту, який спричинив катастрофу.

Вказано, що різке зниження рівня води у нижньому водосховищі Дніпровської ГЕС призвело до того, що гідроагрегати станції змушені працювати з обмеженнями. ГЕС продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра, що потрібне для літніх екологічних попусків.

За даними Мінприроди, 13 червня рівень води у Дніпрі на позначці "Херсон" впав на три метри і склав 2,6 м. Заміри на посту "Нікополь" більше не проводять.

Що сталося з Каховською ГЕС

Нагадаємо, що рашисти підірвали Каховську ГЕС у ніч проти 6 червня. Це призвело до трагічних наслідків як для екосистеми, так і для людей. Багатьох удалося евакуювати, проте інформація про загиблих ще уточнюється.

Гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що Каховська ГЕС була спроектована так, що могла витримати землетрус у 7 балів та ядерні удари. Загарбникам потрібен час, щоб ретельно підготувати підрив. Потрібно було закласти вибухівку у конкретних місцях, які могли знати лише фахівці.

Йдеться про сотні кілограмів вибухівки. Тому можна зробити висновок, що мінування та підрив греблі Каховської ГЕС розробляли досить довго.

У Мінагрополітики вже підрахували приблизну шкоду від катастрофи на Каховській ГЕС. Наша країна може втратити кілька мільйонів тонн урожаю через затоплення територій. Аналітики спрогнозували, як теракт на греблі вплине на вартість овочів та фруктів.