Нафта продовжує дорожчати після стрибка на минулому тижні

Ціни на нафту продовжують ріст у понеділок, 20 листопада, після стрибка на попередній сесії у п'ятницю. Про це повідомляє enkorr.

Нафта продовжує зростати в ціні

Brent на лондонській біржі ICE Futures зросла на $0,55 (0,68%), до $81,16 за барель. У п'ятницю січневі ф'ючерси на цю марку нафти подорожчали на $3,19 (4,1%) — до $80,61 за барель.

Водночас ф'ючерси на WTI піднялися в ціні на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на $0,53 (0,7%), до $76,57 за барель. За попередню сесію контракт подорожчав на $2,99 (4,1%) — до $75,89 за барель.

Чому відбулось різке зростання

Причиною різкого зростання ціни на нафту були чутки про те, що ОПЕК+ може продовжити обмеження на видобуток нафти на кілька місяців або збільшити обсяг скорочень видобутку палива. Таку думку висловив редактор видання Sevens Report Research Тайлер Річі, передає MarketWatch . Річі запевняє, що посилення обмежень видобутку поверне ф'ючерси до позначки $100 за барель.