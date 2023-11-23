Нафта продовжує дорожчати після стрибка на минулому тижні

Ціни на нафту продовжують ріст у понеділок, 20 листопада, після стрибка на попередній сесії у п'ятницю. Про це повідомляє enkorr.

Нафта продовжує дорожчати після стрибка на минулому тижні
Нафта продовжує зростати в ціні

Brent на лондонській біржі ICE Futures зросла на $0,55 (0,68%), до $81,16 за барель. У п'ятницю січневі ф'ючерси на цю марку нафти подорожчали на $3,19 (4,1%) — до $80,61 за барель.

Водночас ф'ючерси на WTI піднялися в ціні на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на $0,53 (0,7%), до $76,57 за барель. За попередню сесію контракт подорожчав на $2,99 (4,1%) — до $75,89 за барель.

Чому відбулось різке зростання

Причиною різкого зростання ціни на нафту були чутки про те, що ОПЕК+ може продовжити обмеження на видобуток нафти на кілька місяців або збільшити обсяг скорочень видобутку палива. Таку думку висловив редактор видання Sevens Report Research Тайлер Річі, передає MarketWatch. Річі запевняє, що посилення обмежень видобутку поверне ф'ючерси до позначки $100 за барель.

За даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок в США зросла й склала 500 одиниць. Кількість газових установок тим часом знизилася.





Интересные новости
Вклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривеньВклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривень
Сем Альтман може повернутись до OpenAI — The New York TimesСем Альтман може повернутись до OpenAI — The New York Times
Нафта продовжує дорожчати після стрибка на минулому тижніНафта продовжує дорожчати після стрибка на минулому тижні
Швейцарія продає танки Leopard 2 Німеччині за умови, що їх не передадуть УкраїніШвейцарія продає танки Leopard 2 Німеччині за умови, що їх не передадуть Україні
В "Українській бронетехніці" розповіли про вітчизняне виробництво мінометівВ "Українській бронетехніці" розповіли про вітчизняне виробництво мінометів
Блок рекламы


Похожие новости
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривеньДержфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривень
Влада РФ продовжує вмовляти нафтовиків, щоб стримати зростання цін на пальне - BloombergВлада РФ продовжує вмовляти нафтовиків, щоб стримати зростання цін на пальне - Bloomberg
Світові ціни на пшеницю різко зросли після російської атаки на порт ІзмаїлаСвітові ціни на пшеницю різко зросли після російської атаки на порт Ізмаїла
«СМТ Інгулець»: компанія Горбунова відмовилася від державного фінансування серіалу після скандалу«СМТ Інгулець»: компанія Горбунова відмовилася від державного фінансування серіалу після скандалу
Нафта продовжує дорожчати, інвестори чекають на дані щодо інфляції в США: що потрібно знати вранціНафта продовжує дорожчати, інвестори чекають на дані щодо інфляції в США: що потрібно знати вранці
Ринок електроенергії збалансувався після зміни прайс-кепівРинок електроенергії збалансувався після зміни прайс-кепів
Російський рубль продовжує дешевшати через заколот "Вагнера": встановлено новий мінімуми з березня 2022 рокуРосійський рубль продовжує дешевшати через заколот "Вагнера": встановлено новий мінімуми з березня 2022 року
Укргідроенерго закликало обмежити використання електроенергії після підриву Каховської ГЕСУкргідроенерго закликало обмежити використання електроенергії після підриву Каховської ГЕС
Дефіцит продуктів: чи можливий він після підриву Каховської ГЕСДефіцит продуктів: чи можливий він після підриву Каховської ГЕС
Кавуни: що буде з врожаєм баштанних після підриву Каховської ГЕСКавуни: що буде з врожаєм баштанних після підриву Каховської ГЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости